Estaba incómodo el puntero del campeonato. Sufría el partido Racing. No encontraba los espacios en el Cilindro y no tenía juego. Estaba metido en el laberinto que le armó Newell's. Hasta que Jonatan Cristaldo empujó balón a la red, tras una pelota parada, y el equipo de Eduardo Coudet se fue con ventaja al entretiempo. Eso sí, con mucha preocupación porque sufrió dos bajas y porque no fue superior en el juego.

No solo Eduardo Coudet lamentó las lesiones. También, Lionel Scaloni. Es que Matías Zaracho y Renzo Saravia, los dos futbolistas que debieron salir, están convocados para los partidos contra México por la doble fecha FIFA, el 16 y el 20 de este mes, en Córdoba y Mendoza.

Iban menos de 30 minutos cuando Zaracho, quien había tenido una oportunidad con un remate de media distancia que se desvió en Bíttolo, quedó tendido en campo propio. Un pelotazo había impactado en su rodilla derecha. Los médicos de Racing entraron a revisarlo, el carrito sacó al jugador de la cancha y enseguida dieron la indicación del cambio. Ingresó Neri Cardozo.

Unos minutos después, Renzo Saravia, también convocado por Scaloni luego de la buena impresión en el clásico frente a Brasil marcando a Neymar, en Arabia Saudita el mes pasado, cerró con lo justo en su área y -al caer- se golpeó el hombro derecho. Salió, volvió a ingresar pero a los pocos minutos pidió el cambio y lo reemplazó Iván Pillud a los 39 minutos.

Habrá que ver si se recuperan para estar bajo las órdenes de Scaloni. Otro que está en duda también es Rodrigo Battaglia, quien se retiró de su partido con el Sporting de Lisboa con lágrimas en los ojos por una lesión en la rodilla derecha en el partido que su equipo le ganó a Santa Clara 2-1