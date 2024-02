El torneo más "federal" del interior de San Juan ya tiene los 16 equipos que siguen con la ilusión de coronarse. Es que tras disputarse la sexta fecha de la fase regular, ya se conocen los clubes que disputarán los octavos de final desde el próximo fin de semana.

Por la "Zona 1", General Sarmiento sacó el boleto al igualar 1-1 con Sportivo 25 de Mayo y así quedarse con el segundo lugar. El líder, San Martín de Rodeo, vapuleó 6-0 a Juvenil Rawson.

Por la "Zona 2", el que obtuvo el boleto fue Divisadero que dio cuenta 3-2 sobre Rojo Fiorito. Mientras que Árbol Verde, el puntero, cayó 2-1 ante Balcarce.

Mientras que por la "Zona 3", Defensores de Boca se clasificó por el triunfo 1-0 ante Unión San Isidro; el líder, Villa Etelvina, goleó 3-0 a San Roque, que de haber triunfo se metía en octavos.

A su vez, en la "Zona 4", Pismanta se impuso en el mano a mano por la segunda plaza sobre Nobleza Argentina por 3-1. En tanto, Rincón dio cuenta 4-2 sobre Bº Colón.

Por la "Zona 5", ya estaba todo definido teniendo la clasificación Villa Borja y Deportivo Caucete, que se midieron y ganó el de 25 de Mayo 2-1.

Por su parte, en la "Zona 6" se dio el empate entre los "tocayos" que le aseguró a los dos el boleto: 0-0 entre Juventud Unida de Sarmiento y Juventud Unida de Caucete. El 3-0 de Matienzo sobre Yuventus no le sirvió.

La gran final de la "Copa de Campeones" está prevista jugarse en el Bicentenario a partido único.

En la "Zona 7", también ya estaba todo liquidado. El campeón, San Miguel, pasó y empató en cero ante el otro que se metió en la siguiente fase, General San Martín; Sol de Mayo dio cuenta 2-0 sobre General Belgrano.

Por la "Zona 8", Unión Medanito quedó arriba con el 2-1 a La Patroncita; el escolta, Arroyito, le ganó 2-1 a Chacabuco.

Así, los cruces serán a partido de ida y vuelta por octavos, abriendo en la cancha del peor clasificado en octavos de final. Los choques de ida: Divisadero (16º) vs San Martín de Rodeo (1º), Defensores de Boca (15º) vs Villa Borjas (2º), Pismanta (14º) vs Árbol Verde (3º), Gral. Sarmiento (13º) vs Unión Medanito (4º), J. Unida Sarmiento (12º) vs Villa Etelvina (5º), Rincón (11º) vs Dep. Caucete (6º), J. Unida Caucete (10º) vs San Miguel (7º) y Arroyito (9º) vs Gral. San Martín (8º).