Se termina la cuenta regresiva y el Mundial de rugby 2023 que tiene como sede Francia, comenzará este viernes y tendrá a la Selección argentina debutando el sábado. Tres referentes del deporte de la guinda a nivel local contaron qué expectativas despiertan Los Pumas , confiaron en que los argentinos tendrán una destacada actuación. Juan Dubós, ex jugador; Ricardo López, ex Pumita; junto a los referentes de Universidad Nicolás Buloz y Santiago Baldi se ilusionaron con que Los Pumas lleguen a la instancia semifinal.

El Mundial tendrá al seleccionado argentino debutando este sábado desde las 16 (hora argentina) ante su par de Inglaterra, a entender de los especialistas, el rival más complicado en la primera ronda que tendrán Los Pumas en el certamen.

JUAN JOSÉ DUBOS / Ex jugador

-¿Qué expectativa tiene sobre lo que puedan hacer los Pumas en este Mundial?

-Hay mucha expectativa e ilusión puesta en Los Pumas. Este seleccionado viene demostrando que están preparados para ganar, ya en el nivel de lo que viene después se puede perder porque el nivel es parejo. Cuando el equipo ha tenido las paradas más difíciles supo demostrar un alto nivel de juego.

-¿Cuál será el rival más difícil?

-Sin dudas el rival más duro en la zona será Inglaterra además por ser el rival del debut. Será el más difícil. Pero pasando ese partido, los demás rivales en la zona clasificatoria no digo que serán fáciles pero no serán tan complicados. Una vez clasificados de ahí en más después todos serán duros.

-¿Cuales son los puntos débiles y puntos fuertes del seleccionado argentino?

-Los puntos débiles por ahí lo tenemos cuando no logramos darle volumen al juego, a veces no superan físicamente y si se da no regresamos. Creo que eso deberían haber trabajo para que no pasen factura en el Mundial. Y en cuanto a los puntos fuertes, no tengo dudas que es la unión del equipo. Es un equipo que tiene mucho corazón y puede revertir situaciones adversas para salir adelante.

-¿Cuál es el jugador clave en esta selección?

-El jugador más valioso creo que es clave para que podamos desarrollar el juego es Gonzalo Bertranou. Todo pasará por él.

-¿Hasta qué instancia pueden llegar Los Pumas?

-Yo creo que por lo menos a semifinales. Es un equipo que demostró estar a la altura de la circunstancia en los últimos partidos , incluso contra Sudáfrica, el rigor físico lo pusieron Los Pumas. Mucho tiene que ver el momento y la motivación. Sería muy injusto decir que si no están en una semifinal sería un fracaso. Será un Mundial muy duro donde se definirá por detalles.

SANTIAGO BALDI / Jugador de Universidad

-¿Qué expectativa tenes sobre lo que puedan hacer los Pumas en este Mundial?

-En particular siempre cada Mundial despierta mucha expectativa entre quienes practicamos y amamos este deporte. Se dan encuentros bastante entretenidos y siempre salen lindos partidos. De Los Pumas espero lo mejor, que lleguen de la mejor manera y representen al país como corresponde.

-¿Cuál será el rival más difícil?

-El rival más difícil en fase de grupos es Inglaterra pese que vienen de varias derrotas y no están pasando un buen momento. Pero nadie le quita la chapa que tiene Inglaterra, para mi es el favorito del grupo. Más allá de eso es un partido clave ya que de ganar las posibilidades de clasificar primeros son amplias.

Santiago Baldi es uno de los pilares fundamentales en la UNSJ

-¿Cuales son los puntos débiles y puntos fuertes del seleccionado argentino?

-A mi entender el punto débil de Los Pumas es el ataque y su fuente de obtención, es lo que les viene costando este último tiempo. En tanto una de sus fortalezas es la defensa.

-¿Cuál es el jugador clave en esta selección?

-El jugador distinto es Pablo Matera ya que siempre logra poner el equipo adelante y tiene un gran despliegue en el juego general tanto en ataque como defensa. También cabe destacar a Emiliano Boffelli, que viene mostrando una gran efectividad con su patada a los palos y cuenta con un gran juego aéreo, creo yo fundamental para el mundial.

-¿Hasta qué instancia pueden llegar Los Pumas?

-Creo que llegarán a Semifinales, va a ser clave este primer partido contra Inglaterra.

NICOLÁS BULOZ / Jugador de Universidad

-¿Qué expectativa tenes sobre lo que puedan hacer los Pumas en este Mundial?

-Los Pumas han formado un lindo conjunto, confío en que van hacer una buena participación y van a meter un juego vistoso con mucho ritmo, mi expectativa como amante de este deporte tan lindo es que puedan cumplir un buen papel y que lleguen lejos.

-¿Cuál será el rival más difícil?

-El rival mas difícil es el primero contra Inglaterra, eso prácticamente va a a definir quien pasa primero en la zona de grupos, ese es el partido decisivo.

El mayor de los Buloz es palabra autorizada para analizar a Los Pumas.

-¿Cuáles son los puntos débiles y puntos fuertes del seleccionado argentino?

-Este seleccionado tiene como puntos vitales la dinámica y el ritmo que le puedan dar. Teniendo eso, el trámite de Los Pumas en el Mundial va ser mucho más simple.

-¿Cuál es el jugador clave en esta selección?

-Mateo Carreras es el jugador clave la viene rompiendo en Inglaterra, siempre rompe la línea un jugador muy picante en el ataque y puede hacer la diferencia en este Mundial.

-¿Hasta qué instancia pueden llegar Los Pumas?

-Confío plenamente que podemos llegar a semifinales. Porque llegando a Cuartos nos cruzaríamos con el Grupo C que tiene equipos como Australia o Gales, entonces ahí tendríamos altas chances de llegar a semifinales. Ojalá se de así.

RICARDO LÓPEZ / Ex dt de la Selección sanjuanina y ex Pumita

-¿Qué expectativa tiene sobre lo que puedan hacer los Pumas en este Mundial?

-Tengo muchas más expectativas con respecto al Mundial pasado. Confío en que puedan pasar la primera ronda clasificando primero en el grupo. De lograrlo, eso abrirá una muy buena chance de estar en semifinales.

-¿Cuál será el rival más difícil?

-Estimo que Inglaterra por que además de ser el primer partido y el del debut con todo lo que eso significa, se presenta como el rival más duro aunque hay rivales poderosos desde lo físico en el grupo.

-¿Cuales son los puntos débiles y puntos fuertes del seleccionado argentino?

-En cuanto al juego en general la disciplina y la inconsistencia para sostener el ritmo como debilidades. En tanto que como fortalezas hay que destacar el espíritu combativo y la mejora en ataque. En lo individual no tenemos una pareja de medios top class. La.tercera linea es de lo mejor.

-¿Cuál es el jugador clave en esta selección?

-En mi análisis no se destaca ninguno en particular, es un equipo parejo.

-¿Hasta qué instancia pueden llegar Los Pumas?

-Pasando primeros en el grupo, no tengo dudas que Argentina llegará hasta la semifinal. Después ahí será otra historia.

DÍAS Y HORARIOS DE LOS PUMAS EN EL MUNDIAL DE RUGBY DE FRANCIA 2023

• Fecha 1: Inglaterra vs. Argentina el sábado 9/9 a las 16 (hora argentina) - Stade Velodrome (Marsella).

• Fecha 2: Argentina vs. Samoa el viernes 22/9 a las 12.45 - Stade Geoffroy Guichard (Saint-Étienne).

• Fecha 3: Argentina vs. Chile el sábado 30/9 a las 10 - Stade de la Beaujoire (Nantes).

• Fecha 4: Japón vs. Argentina el viernes 8/10 a las 8 - Stade de la Beaujoire (Nantes).