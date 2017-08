Autocrítico. Independientemente del triunfo, Gorosito fue más allá y destacó que no se quedó conforme porque el equipo no hizo todo lo que venían practicando y porque consideró que pueden dar más.



Para esta temporada no había excusas por parte del entrenador verdinegro Pipo Gorosito, quien en el semestre pasado siempre resaltó que había tomado un equipo que tenía un alto promedio de goles en contra y al que le había faltado partidos amistosos ante equipos de Primera. Ahora el cantar fue otro y lejos de aquellas frases, ayer tras el triunfo 2-0 sobre Patronato fue más puntilloso sobre lo que les pidió y había ensayado en la semana previa y por eso en su análisis destacó que “rescato los 3 puntos, pero no me gustó cómo jugamos”.



Y luego fue dando los argumentos de su frase que la repitió varias veces durante la conferencia de prensa postriunfo en Concepción. “Fue un arranque bueno, con un gol rápido, pero no me gustó del todo el primer tiempo porque dividimos la pelota. Rescato los 3 puntos y porque en el segundo tiempo mejoramos, pero insisto que no me gustó cómo jugamos”, remarcó.



“En general no estoy conforme. Debemos mejorar, no dar la pelota, no meternos atrás y no forzar el último pase”, subrayó como algunas de las falencia que mostraron sus dirigidos y que deberán mejorar de cara al juego ante Belgrano dentro de dos semanas.



“Hablamos mucho en el entretiempo sobre lo que hicimos mal en el primer tiempo porque habíamos tenido dificultades en nuestro juego. Les remarqué que había que hacer cuatro toques y ahí teníamos posibilidades de llegar al arco porque el rival nos daba espacios para hacerlo”, tiró sobre la estrategia empleada.

Fue el 5to triunfo de Gorosito en San Martín sobre 17 partidos.



El horario del partido (11.05) y el calor que reinó durante su juego fue otro aspecto que Pipo no dejó pasar por alto. “Jugar a esta hora es nuevo, por eso entrenamos a esta hora durante toda la semana para acomodarnos. Sabido es que en San Juan a esta hora se complica por su sol, pero es algo a lo que vamos a tener que acostumbrarnos”.

En su análisis también destacó la labor de algunos jugadores. “Ponemos a los que mejor hayan llegado ahora y que estaban, por eso jugó Barcelo que siempre hizo goles en la pretemporada y hoy (por ayer) volvió a marcar. Mana rindió bien en los entrenamientos y se ganó un lugar. En líneas generales el equipo tuvo rendimientos altos como Pucheta en el fondo”, sintetizó el entrenador.



“Ganamos y suma, pero mi idea es tener la pelota para distraer y atacar, eso quiero y no tenerla para jugar al fulbito. Hay que mejorar porque no hicimos todo lo que practicamos”, cerró Pipo.



Protagonistas



FACUNDO BARCELO - Delantero de San Martín



“En el gol Pucheta metió un pase que está entrenado y el defensor no me ve, lo puedo cuerpear y luego definir, fue un gol rápido y nos dio tranquilidad para lo que vino después. Por suerte pude abrir el marcador, pero me voy mal porque erré uno en el final”.





ÁLVARO FERNÁNDEZ - Volante de San Martín



“Hicimos un partido correcto, con cosas a mejorar, pero es mejor mejorarlas ganando. Me sentí bien, el equipo jugó bien y la cancha estaba espectacular por lo que fue un arranque redondo. Además varias cosas de las que ensayamos salieron”.



NICOLÁS MANA - Volante de San Martín



“Me sentí bien y tuve varios mano a mano y creo que cumplí porque también contuve al 3. Se ganó pero hay cosas que mejorar como es en los últimos 3/4 de cancha, pero resalto que ganamos de local y porque acá hay que hacerse fuerte”.