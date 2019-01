Cuatriciclos

Nicolás Cavigliasso, Jeremías González Ferioli y Gustavo Gallego integraron el podio del Dakar 2019 en Quads, los tres argentinos.

El argentino recorrió los 112 kilómetros de especial en un tiempo de 1h48m38s, segundo se ubicó Alexandre Giroud a una diferencia de 5m22s y tercero González Ferioli a 6m13s de Cavigliasso.

En la cuarta colocación se ubicó Manuel Andújar a 6m42s y cerró los mejores cinco Gallego a una diferencia de 7m15.

En la general, Cavigliasso se coronó con un tiempo total de 43h1m54s, en la posición de escolta finalizó González Ferioli a 1h55m37s y cerró el podio argentino Gallego a 2h11m48s.

Autos

Toyota pudo celebrar finalmente su esperado triunfo, que se concretó con la Hilux que condujo el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah, quien sumó tercer logro en la competencia.

En la segunda colocación llegó Nani Roma, mientras que Sebástien Loeb finalizó tercero.

El qatarí ganó tres etapas, Lima-Pisco; Arequipa Moquegua; Pisco-Pisco, mientras que la última fue ganada por Carlos Sainz, que tuvo unas de sus participaciones más complicadas por diferentes problemas.

Detrás de Nani Roma y el Peugeot de Sebastien Loeb se ubicaron el polaco Jakub Przygonski y Cyril Després, ambos con Mini.

Motos

El Dakar 2019 tuvo a Toby Price en lo más alto del clasificador general. El de KTM ya había gritado campeón en 2016.

El australiano marcó un tiempo 1h14m1s en la última etapa del Dakar y se ubicó en lo más alto. Dejó segundo al chileno José Ignacio Cornejo Florimo a una diferencia de 2m21s y tercero Walkner a 2m38s de Pryce.

En la cuarta colocación se ubicó Sam Sunderland a 3m19s y completó los mejores cinco el argentino Luciano Benavides a una diferencia de 3m20s.

Por su parte, Pablo Quintanilla era uno de los candidatos a la victoria antes del último día, pero sufrió una fuerte caída que lo privó del triunfo. El chileno llegó rengueando al cierre de la etapa.

Camiones

Eduard Nikolaev ha logrado su cuarto 'Touareg' como piloto tras imponerse en la categoría de camiones del Dakar. El piloto ruso ha celebrado por todo lo alto el 30º aniversario de Kamaz en competición firmando una notable victoria. Con tres triunfos de etapa y un control absoluto de la carrera, Nikolaev extiende su palmarés junto a su tripulación, formada por Evgenii Iakovlev y Vladimir Rybakov. Dmitry Sotnikov ha cerrado el doblete de Kamaz en la general, mientras que Gerard De Rooy ha completado el podio. A modo de dulce final, Ton Van Genugten ha logrado la victoria de etapa en la décima especial.

Eduard Nikolaev ha logrado el 'Touareg' una vez más, tercero consecutivo, cuarto como piloto y quinto en total si se cuenta el que ganó como mecánico de Vladimir Chagin en 2010. El ruso ha sabido gestionar a la perfección los tiempos de la carrera, minimizar el tiempo perdido con sus errores -porque los ha tenido- y aprovechar los fallos y problemas de sus rivales. Aunque en más de una ocasión se ha quedado atrapado en las dunas, al final Nikolaev ha sido el piloto más consistente de Kamaz, lo que le ha valido la victoria ante el discreto Dakar de Iveco De Rooy.

No obstante, Nikolaev comenzó el Dakar con dos victorias de etapa y aunque no ha logrado un nuevo triunfo en una especial hasta la novena jornada, siempre ha estado primero o segundo en la clasificación general. Finalmente, Eduard Nikolaev ha llegado a Lima con una ventaja de 25 minutos y 36 segundos sobre su compañero Dmitry Sotnikov. El podio de la categoría lo cierra Gerard De Rooy, si bien su desventaja de 1 hora, 34 minutos y 44 segundos no hace más que dejar patente el difícil rally que ha tenido Iveco. Al menos, Moisés Torrallardona puede volver a celebrar un éxito en el Dakar.

Con todo resuelto a favor de Kamaz, la última jornada ha tenido un desarrollo distinto al resto del rally. De entrada, Ton Van Genugten ha sumado su segundo triunfo de etapa con el Iveco Powerstar, poniendo una pequeña tirita al difícil Dakar del equipo Iveco De Rooy. A 3 minutos y 11 segundos del neerlandés, Ales Loprais ha terminado segundo con el Tatra Jamal, sumando así junto al español Ferrán Marco Alcayna y Petr Pokora su único podio parcial en el rally. Por su parte, el propio Dmitry Sotnikov ha terminado tercero en la especial rumbo a Lima.

Maurik Van den Heuvel y Gerard de Rooy han completado el 'top 5' de la jornada con sus dos Iveco, acabando así la especial por delante del propio Eduard Nikolaev. Sin presión alguna gracias a la ventaja que atesoraba, el piloto ruso ha sido sexto tras ceder 8 minutos y 22 segundos respecto al ganador de la etapa. En clave española, la última etapa del rally ha servido para certificar um nuevo éxito para el camión de Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavier Domenech. También ha alcanzado la meta final Jordi Celma Obiols con el DAF 75CF de PBX.