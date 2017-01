Conmovido. Carlos Tevez llegó a Shanghai y lo recibieron como una auténtica estrella. Se irá de pretemporada a Japón, sumándose al resto del plantel que ya está en ese país entrenándose.

Carlos Tevez aterrizó ayer en la ciudad china de Shanghai, donde cientos de aficionados del club Shanghai Shenhua lo esperaban para festejar la llegada de la nueva estrella del fútbol nacional.



El Apache, quien se ha convertido en el futbolista mejor pagado del mundo tras firmar con el equipo chino, fue recibido entre gritos de ‘¡Carlos!‘ y cánticos de los seguidores del club, el principal equipo de esta ciudad ubicada en el este del país asiático.



Según confirmaron fuentes del club, la presentación oficial del delantero tendrá lugar en la jornada de mañana.

El Shenhua y Boca anunciaron hace unas semanas el acuerdo por el traspaso del futbolista de 32 años en una operación en la que el club argentino recibirá 11 millones de dólares (10,5 millones de euros).

Tevez, por su parte, recibirá 40 millones de dólares (unos 38,3 millones de euros) por cada una de las dos temporadas de su contrato con este club cuya camiseta ya vistieron estrellas como Didier Drogba o Nicolas Anelka.

Tras la salida del técnico español Gregorio Manzano, el club, propiedad del grupo inmobiliario local Greenland, está actualmente dirigido por el exfutbolista uruguayo Gustavo Poyet.



El Shenhua (‘flor de Shanghai‘ en chino) fue fundado en 1993 tras la creación de la liga de fútbol profesional de China, y es el heredero del Shanghai FC, creado en 1951. Su estadio, el Hongkou, tiene capacidad para 33.000 espectadores.



El equipo es el eterno aspirante a lograr el título de la máxima competición futbolística del gigante asiático, la Superliga china, competición creada en 2004, y en la que ha quedado en segundo lugar en tres ocasiones.

La llegada de Tevez tiene lugar unos días después de que la federación de fútbol china anunciara la decisión de reducir de cuatro a tres el número de jugadores extranjeros de cada equipo que pueden estar en el campo.

Esta medida, tomada para reducir la dependencia de estrellas foráneas y frenar la burbuja de fichajes que está produciéndose en los últimos años, levantó ampollas entre los equipos.

Tevez tiene una cláusula en el contrato por el que puede volver a Boca en 2018.



A partir de la nueva temporada, que comenzará en marzo, los clubes chinos podrán seguir teniendo como hasta ahora cinco extranjeros en su plantilla pero sólo tres de ellos podrán estar en un momento dado en el campo, uno menos que hasta ahora.

El rechazo de Fideo

Luego de rechazar las ofertas que llegaron de China, Angel Di María salió a aclarar que quiere seguir jugando en el PSG porque “él y toda su familia están felices en París”.



Además, reconoció que quiere cumplir con lo que arregló con la dirigencia del equipo francés: “Estoy muy tranquilo acá. Me quedan dos años de contrato y seguiré hasta que finalice”. El ex volante de Rosario Central está conforme con su actualidad en el equipo, desde el nivel futbolístico hasta la continuidad que tiene, que no es la misma que tuvo en clubes como el Manchester United o Real Madrid.



Fideo también se refirió a la abundante oferta de 20 millones de euros que podría haber ganado en China en tan sólo un año. “Cada uno tiene su forma de pensar. A mí no me mueve la cantidad de plata que se paga en China”, tiró.