La buena relación que tiene el volante ofensivo Ricardo Centurión con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca, y el deseo del jugador de una revancha en el club de La Ribera ("Boca tira más que cualquier equipo" dijo días atrás) son dos fuertes argumentos para que Racing Club, propietario actual de su pase, analice la posibilidad de negociar la transferencia. Después de un primer semestre con buenos rendimientos en Vélez, el futbolista debe volver a Racing, pero en Avellaneda están dispuestos a escuchar ofertas y Boca, que lo pretende de manera definitiva, saca algunos cuerpos de ventaja sobre el equipo de Liniers que tiene pensado proponer una extensión del préstamo a Racing.

Víctor Blanco, titular de la "Academia", se mostró predispuesto a negociar a Ricky con el Xeneize y encendió las alarmas. "A nosotros nos vuelven 18 jugadores, entre ellos está Centurión. Nos tenemos que reunir con el técnico (Sebastián Beccacece) y con Diego (Milito) para resolver qué va a pasar con estos 18 jugadores. Todos en Racing no se pueden quedar y ver los puestos que necesitamos. Y después los que tengan mejores ofertas no le vamos a cortar las oportunidades", comento Blanco en una entrevista a Radio Del Plata. Aunque inmediatamente fue consultado sobre la chance de negociar a Centurión con Boca y su respuesta fue tajante: "Sí, por qué no. No habría problema. Nosotros, en ese sentido, hemos vendido jugadores de la competencia, de nuestro clásico rival, vendimos a River. Lo importante acá es que rindan profesionalmente", admitió.

El técnico de Racing, Beccacece, necesita un lateral derecho para reforzar el plantel y le interesa Leonardo Jara, quien podría entrar como parte de pago en una negociación entre dos de los clubes más grandes del fútbol argentino.

Vélez, en tanto, pretende un nuevo préstamo, y aunque Racing preferiría desprenderse del jugador a cambio de dinero fresco, tampoco descarta incluir a un futbolista del Fortín en la negociación. En este caso, Agustín Bouzat sería el apuntado por el Fortín para mudarse a Avellaneda y posibilitar la permanencia de Centurión en Liniers.

Mayoría

80 Por ciento de respuestas favorables tuvo el regreso de Centurión en la encuesta realizadas entre los aficionados de Boca en las redes sociales del club de La Ribera.