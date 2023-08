Deportivo Riestra empató sin goles ante Chaco For Ever, como local, en el estadio Guillermo Laza, en el único adelantado que abrió la 26ta. fecha de la Zona B, del torneo de la Primera Nacional. Riestra sufrió la expulsión del delantero Walter Acuña a los 24 minutos del primer tiempo, por lo que jugó casi todo el partido con 10 jugadores. El empate mantuvo a Riestra en la sexta posición del Grupo con 38 puntos, mientras que Chaco For Ever se encuentra en las últimas posiciones, está en la 16ta. ubicación con 24 unidades.

El torneo proseguirá de la siguiente manera: Zona A, 30ma fecha: Domingo a las 13.50: Flandria-Nueva Chicago; a las 14: Agropecuario-Almagro; a las 15: Brown de Puerto Madryn-San Telmo; a las 15.30: Alvarado-All Boys (en el estadio José M. Minella);

a las 17.50 (por TV): Patronato de Paraná-Defensores de Belgrano; a las 15: Defensores Unidos de Zárate-Temperley.

Lunes 21, a las 16.30: San Martín de San Juan-San Martín de Tucumán; a las 20.45: Gimnasia de Mendoza-Estudiantes de Río Cuarto; a las 21.10 (por TV): Güemes de Santiago del Estero-Almirante Brown. Libre: Deportivo Morón.

San Martín busca el equipo

Apuntándole todo al trascendental choque de este lunes a las 16.30 horas contra San Martín de Tucumán, en el Pueblo Viejo todo es trabajo. El plantel Verdinegro que conduce César Monasterio retomó la agenda de preparación tras el empate en Nueva Chicago y en la práctica de este sábado podía salir a la luz algo de lo que planteará ante el Santo tucumano. El modelo táctico que puso en Mataderos no alcanzó para ganarlo, pero le dio control absoluto en el medio pero la urgencia es una victoria ante un rival directo en la pelea por la clasificación al Reducido y eso supone una alineación más ofensiva, con la presencia de un delantero más que podría ser Matías Donato que contra Chicago estuvo entre los suplentes. El modelo de dos líneas de cuatro, un mediapunta y un solo delantero fue sólido de visitante, pero ahora Monasterio evaluaría la salida de alguno de los volantes del mediocampo para darle más potencia al ataque. Este sábado será día de fútbol y podría salir a la luz una posible alineación que tendría ya de regreso en la zaga como gran novedad al capitán Abel Masuero. Monllor en el arco; Molina, Masuero o Villegas, Sienra y Bontempo en defensa; Llano, Pelaitay, Blanco en el mediocampo; Sebastián González libre y Marcos Arturia junto a Matías Donato podrían ser los nombres que se perfilen para jugarse mucho más que tres puntos en el choque del lunes que dirigirá Nahuel Viñas en el Hilario Sánchez de Concepción por la fecha 30 de la Zona A.