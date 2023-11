Una verdadera bomba estalló en un convulsionado presente de Boca Juniors. A 7 días de los comicios que determinarán la continuidad o no de Juan Román Riquelme, esta vez acompañado como vicepresidente de Jorge Amor Ameal, o si retornará Mauricio Macri al club acompañando al candidato presidencial Andrés Ibarra, el nombre de Carlos Bianchi causó sensación en el club xeneize.

Es que en las últimas horas se confirmó una reunión entre Bianchi y Riquelme, en la cual habrían acordado el retorno del Virrey al Xeneize. “La información que tengo confirmada por dos lados diferentes es que la semana pasada Riquelme, y parte del Consejo de Fútbol de Boca, mantuvo una extensa reunión con Carlos Bianchi y le dio la palabra de que si Riquelme gana, va a aceptar el desafío de volver a dirigir a Boca”, fue la bomba lanzada por el periodista Nicolas Bozza.

“Van a intentar rodearlo de gente fresca, gente joven, para que Bianchi no sea un técnico 24/7 y que no esté en todos los detalles. Todo lo macro y el ‘trabajo sucio’ que significa ser técnico de un plantel profesional como el de Boca lo harán sus colaboradores. Tendrán un papel más preponderante que en otros equipos”, agregó el corresponsal de Radio La Red.

Según informó el Bozza, la reunión duró alrededor de dos horas y condice con el técnico “perfil europeo” que pretende incorporar el Consejo de Fútbol, al estilo José Pekerman, Arsene Wenger y Alex Ferguson. “La sensación con la que se fueron es que les va a dar el sí y que habrá consenso para elegir a sus colaboradores”, cerró el periodista.

Sin entrar en detalles, pero aclarando que si el domingo gana las elecciones, el lunes anuncia al nuevo técnico, Juan Román Riquelme habló con Jorge Rial en Argenzuela por C5N y aseguró: “Bianchi está muy activo, es nuestro ídolo, es quien nos enseñó a competir. Llegó en 1998, en Tandil. Nos dijo: ‘Hola, soy Bianchi’ y todavía seguimos teniendo ese récord de los 40 partidos invictos. El hizo creer que ganar la Copa Libertadores es simple, nos cambió la mentalidad. Es más que un entrenador para mí. Siempre hablo con él, pero no lo voy a usar. Me quiere y yo lo quiero a él”.

Aunque su último paso por el club no fue el mejor, ya que no logró ningún título entre 2013 y 2014, Carlos Bianchi es el entrenador más ganador de la historia de Boca Juniors. Durante sus dos ciclos previos, el Virrey obtuvo nueve títulos y entre ellos ganó tres Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales frente al Real Madrid y el Milan. Sus números arrojan un total de 354 partidos oficiales dirigidos entre sus tres ciclos (1998-2001, 2003-2004 y 2013-2014), con 181 triunfos, 99 empates y 74 derrotas (60,5% de efectividad).

Todos los títulos del Virrey Bianchi en Boca Juniors:

Torneo Apertura 1998

Torneo Clausura 1999

Copa Libertadores 2000

Torneo Apertura 2000

Copa Intercontinental 2000

Copa Libertadores 2001

Copa Libertadores 2003

Torneo Apertura 2003

Copa Intercontinental 2003

Otras frases de Riquelme:

“Están pasando cosas en el club y la gente se está dando cuenta de muchas cosas que por ahí no creían que podía pasar. Yo soy hincha de mi club, amo a mi club y a sus hinchas. Pero tengo que decir que están apretando mucho, otra vez con el Chanchi (su hermano Cristian) y están inventando cosas. Nosotros somos gente normal de Don Torcuato, que amamos a nuestro país, que nos gusta estar con nuestros amigos”.

“A mí mamá le dije, mamá, quiero tomar mate con vos, lo voy a intentar. Quiero que me entiendas, esta vez no te voy a preguntar, sino que ya tomé la decisión de qué es lo que tengo que hacer. Están apretando mucho, otra vez con el Chanchi. Mi mamá me miró y me dijo: si vos no seguís adelante, yo no te dejo entrar más a casa, yo no te hablo más. Fue maravilloso”.