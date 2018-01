Rumores. Si bien hace unos días estuvo en San Luis, todavía no hay confirmación que el enganche retorne al fútbol.

Juan Román Riquelme podría regresar a jugar al fútbol, según afirmó el presidente de Aviador Origone de Villa Mercedes, San Luis, equipo que disputa el Torneo Federal C: "Se nos acercó un empresario cercano e hincha del club y nos acercó la propuesta. Ya había hablado con el representante. No es nada descabellado, nosotros dijimos que sí. La comunicación fue con su agente, que no descartó nada. Me parece que Riquelme dijo que sí. Sería para venir a jugar algunos partidos de local y cobraría por partido", agregó Pedro Sacchi.



"Sería muy lindo para nosotros, para el pueblo de San Luis y para jerarquizar este fútbol", agregó. Los dirigentes ya están buscando un estadio grande como el de La Pedrera para poder hospedar la posible vuelta de Román.



Aviador Origone de Villa Mercedes integra la zona 1 de la Región Cuyo Norte, y en las instancias decisivas se cruzaría con los equipos sanjuaninos que avancen, que componen la misma llave que otorga un ascenso al Federal B 2018.