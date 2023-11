En un día agitado en el mundo Boca luego de la derrota en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense y de la renuncia de Jorge Almirón a su cargo como DT, el Xeneize tuvo su primera práctica en el Predio de Ezeiza con Mariano Herrón, pensando en el duelo ante San Lorenzo de este miércoles por la Copa de la Liga. Luego del entrenamiento, Juan Román Riquelme llamó a una conferencia de prensa para romper el silencio tras el doloroso tropiezo y la inesperada salida del DT, que tenía contrato hasta diciembre.

“Tenemos la suerte de que con los jugadores tenemos una relación muy buena. Estamos dolidos, pero muy agradecidos por todo lo que hicieron, la ilusión que le dieron a los hinchas. Es deporte, gana uno solo. soñábamos con ganar, no se pudo. Tenemos que felicitar a Fluminense. Y tenemos que seguir adelante, nos quedan partidos importantes. Agradecidos a los jugadores y al cuerpo técnico, que ayer decidió dejar de trabajar en nuestro club por decisión de él, pensábamos que íbamos a llegar hasta el final”, inició el diálogo con los medios con una reflexión que aunó ambos tópicos.

“Lo de la movilización de nuestros hinchas es normal. No es sorprendente ni raro. Hubiese sido raro si iba poca gente. Somos el club más grande Sudamérica y es por culpa de nuestros hinchas. Nos hicieron vivir una experiencia inolvidable. No solo en Río de Janeiro, sino que en cada domingo y miércoles en La Bombonera. La gente va feliz a la cancha. Estamos dolidos porque la ilusión era grande. Logramos jugar los 13 partidos de la Copa. Lo importante es que llegamos a la final. Tenemos cosas que mejorar como equipo, el club es una maravilla. El hincha tiene que estar dolido como nosotros. Queríamos ganar la Copa Argentina”, puso en valor la revolución que generó el público en territorio carioca.

El dardo para Almirón llegó cuando le consultaron por el desarrollo de la final. Ahí dijo que “habló como hincha”. “Los dos equipos se cuidaron mucho. Se arriesgó poco, Fluminense ganó merecidamente”, golpeó. De hecho, cuando le consultaron qué sucedió con el DT, respondió tajante: “Almirón ya no es el DT de Boca y ya dije quién dirigirá el miércoles”.

LAS PRINCIPALES DEFINICIONES DE RIQUELME

La filtración de la reunión con el plantel apenas arribó a la Argentina

“Nosotros tuvimos la suerte de jugar acá hace más de 20 años. Algunos cosas las pudimos ocultar y ahora no se puede ya. Tuvimos una charla y le agradecimos a los muchachos y al cuerpo técnico porque ilusionaron a nuestros hinchas. Lo logramos y hace cuatro años que lo venimos consiguiendo. La Copa es lo máximo, no pudimos. Tenemos que pensar en San Lorenzo. La cancha estará llena, con un equipo difícil y uno de los mejores entrenadores del fútbol argentino”.

La encendida defensa a Frank Fabra tras su expulsión en la final

“En el fútbol para que hagas un gol tiene que haber un error del rival y para que el rival lo haga tiene que haber uno tuyo. Lo de Frank, nada, hoy es lunes, pasaron dos días. Hoy Frank llegó llorando al entrenamiento. Bajó de su auto con una gorra y siguió llorando. Él hizo mucho por llegar a la final. Él fue el mejor jugador contra Racing y contra Palmeiras. Yo no miro el fútbol como la prensa. Fabra fue un jugador clave en estos cuatro años porque si voy para atrás metió un golazo ante Gimnasia, otro ante Tigre en una final, el gol a Vélez, que fue uno de los mejores que vi. Fabra es un fuera de serie”.

”Estoy agradecido a los jugadores, no es fácil darle ilusión a nuestra gente. Volvimos a ser un club de fútbol. Vamos por el camino correcto y estamos haciendo las cosas bien”.

La elección de Mariano Herrón como interino, con Walter Pico y Morel Rodríguez como ayudantes

“El hincha está ilusionado en que el miércoles hagamos las cosas bien. Hablamos todos los días con el técnico porque somos una familia. Lo estamos haciendo muy bien y reconocemos que están haciendo un trabajo enorme en las Inferiores y en estos cuatro años debutaron casi 30 chicos en Primera. Ganamos la Copa Libertadores Sub 20 y la del mundo con el AZ. A partir del miércoles van a dirigir hasta fin de temporada y estamos confiados en que lo van a hacer bien”.

Cómo está el plantel tras la derrota en el Maracaná

“Están todo el tiempo hablando del partido. Duele mucho. Pero también hay que aprender a aceptar cuando no se puede ganar. Hay que seguir y pensar en lo que viene. Intentar que sean cinco partidos de acá al final de temporada porque si le ganamos a Estudiantes tendremos otro partido más (por Copa Argentina). Soñamos con ganar”.

“Hablé con todos. Tengo la suerte de que hablamos con todos los muchachos. La ilusión fue tan grande que hizo que mi mamá se suba a un avión y quiera ir a ver un partido. A mí nunca me fue a verme jugar, siempre lo vio por la tele. Estos muchachos lograron que la María se suba a un avión y quiera ver un partido”.

La importancia del duelo ante Estudiantes por Copa Argentina, clave para clasificarse a la Libertadores 2024

“Demuestra que estamos compitiendo bien cuando escuchás que Boca es finalista, semifinalista. Que el otro día nos faltó algo para ganar, claro que sí. Al Fluminense hay que felicitarlo porque hizo las cosas un poquito mejor que nosotros. Nosotros tenemos que competir y volver a competir. Ahora tendremos que disfrutar de ir a la cancha de San Lorenzo que siempre está llena y es una fiesta”.

El respaldo a los juveniles

“Tenemos la suerte de que debutaron tantos chicos, es importante. También la suerte de que los más grandes se hacen cargo cuando las cosas no salen. Antes te daban tres partidos en la Primera y si no andabas bien te ibas a otro club. Medina fue el primero que debutó y, si primero le costó, luego se adaptó. Nosotros tomamos las cosas con paciencia. Tenemos técnicos en las inferiores que lo hacen muy bien y que les gusta competir. Marcos (Rojo) estuvo tres días sin dormir porque quería encontrar la manera de ayudar a sus compañeros. Hay mucho que no se ve en el día a día. Nos obliga este escudo, la camiseta y que la gente se quede tranquila que vamos a seguir defendiendo la camiseta como nos obliga”.