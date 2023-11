Boca termina la temporada 2023 con una serie de dolorosas derrotas en el ámbito deportivo, tras perder la final de la Copa Libertadores, la semifinal de la Copa Argentina y el último superclásico contra River. Además, se enfrenta a una elección crucial para determinar quién gestionará el club por los siguientes cuatro años. En ese marco, Juan Román Riquelme volvió a hablar con la prensa y analizó la derrota ante Estudiantes, cruzó a Mauricio Macri de cara a las votaciones y habló sobre Cavani, La Bombonera y hasta de Marcelo Gallardo.

En un parejo partido en el que Boca logró ponerse arriba en el marcador durante un tramo, el pincharrata le ganó al xeneize 2-3 en las semis de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En diálogo con TyC Sports, Riquelme sostuvo que el gol temprano y la expulsión de uno de sus jugadores desbalanceó el partido en detrimento de Boca.

“Lo vi como un hincha más con la ilusión de volver a estar en una final”, dijo el vicepresidente del club sobre la derrota. “Nos marcaron muy rápido y la expulsión la sentimos. Nos metieron goles en el inicio del primer tiempo y en el segundo y se nos hizo más largo el partido”, consideró y reflexionó: “Esto es deporte, llegamos a la final de la Copa Libertadores, queríamos jugar la final de la Copa Argentina, pero no pudimos. Es fútbol”.

En ese sentido, le quitó importancia a la posibilidad de que Boca no juegue la Copa Libertadores 2024 tras desaprovechar casi todas las oportunidades para clasificar. “Yo jugué mucho tiempo acá y hubo años que no jugamos la Libertadores”, recordó y señaló: “Siempre tenemos la ilusión de jugar”.

El exfutbolista deslizó que en el último tiempo se festeja que Boca no clasifique a la máxima competencia internacional sudamericana y aseguró que antes no ocurría eso: “He disfrutado mucho, pero yo no escuchaba con tanta euforia como ahora nos estamos quedando afuera de la Copa. En dos años y medio fuimos el club que más títulos ganó, el que más finales jugó, el que más chicos debutó, tenemos un balance con 30 millones a favor, trajimos a Benedetto, a Rojo, Advíncula, Chiquito Romero, a Pol Fernández. Estaría bueno que valoren todas las cosas buenas que estamos haciendo”.

“El dirigente anterior estuvo ocho años y ganó seis títulos. Nosotros hace cuatro que estamos y ganamos lo mismo. No los escucho decir eso en la tele. Se escucha todo el tiempo que vamos a quedar afuera de la Copa Libertadores”, enfatizó.

Tras ello, el campeón en dos ocasiones del mencionado certamen, detalló que el club se encuentra bien económicamente y deportivamente y que las críticas de la oposición son sin fundamento. “Yo vivo tranquilo porque estoy feliz que el equipo llegó hasta acá. Nos dieron el club con deuda y tenemos 30 millones a favor. No importa cuánto valga Cavani porque lo trajimos después de agarrar el club con deuda y en medio de una pandemia. Si vos me das un club con deuda y lográs que haya 30 millones a favor algo bien hiciste”.

Elecciones y La Bombonera

Más tarde, brindó sus consideraciones sobre las elecciones del próximo 2 de diciembre, cruzó a la fórmula conformada por Andrés Ibarra y el expresidente Mauricio Macri y aseguró: “Vamos a ganar. Es la elección más fácil de la historia”.

“Aprendí en estos cuatro años a que debo tener cada vez más paciencia. Compito contra alguien que tiene buen manejo del periodismo y poca autocrítica. Hemos sido afortunados y en la vida aprendí que hay que ser agradecidos con la gente que sé que nos va a seguir acompañando. Tienen la elección más fácil de la historia, si quieren que siga siendo un club o que lo usen para hacer política”, diagnosticó.

“En estas elecciones tendremos más de 40.000 hinchas votando. Ojalá que la oposición empiece a ayudar. Estoy seguro que vamos a ganar”, afirmó y criticó el manejo que le dio la anterior gestión comandada por Daniel Angelici a La Bombonera: “A la cancha nunca le hicieron nada y antes se inundaba. Vendieron el césped de la cancha diciendo que era para arreglar el drenaje. Si quieren correr la cancha, es como que te saquen de tu casa”.

Sobre este tema, explicó que habla con muchos jugadores internacionales [mencionó a Eden Hazard] que le dicen que quieren jugar en La Bombonera y reveló qué le dijeron Andrés Iniesta y Lionel Messi.

“Cuando vino de España me escribió Iniesta y me dijo que querían entrenar en La Bombonera. Es el estadio más lindo del mundo, donde los mejores jugadores del planeta quieren jugar. Donde Messi el otro día volvió a disfrutar de jugar en La Bombonera. Y cuando entraba caminando con él abrazado le digo ‘está buena la cancha, ¿’no?’ y me dice ‘cada día está más linda’. Y eso para mí es maravilloso”, recordó.

Buena suerte para Gallardo y elogios a Cavani

Por último, Riquelme fue consultado respecto a la partida de Marcelo Gallardo, el exentrenador de River Plate, hacia Arabia Saudita para dirigir el Al-Ittihad. El candidato a presidente de Boca le deseo suerte y no profundizó en el tema: “Ojalá que le vaya bien y que lo disfrute. No me sorprende que vaya a ese mercado porque habrá tenido otras posibilidades y lo habrá convencido. Ojalá lo disfrute mucho”.

Pero sobre quien sí profundizó fue sobre Edinson Cavani. Riquelme elogió el compromiso del delantero uruguayo con el club y defendió su rendimiento en la Copa Libertadores. “Es un genio. Hacía mucho tiempo que no veía a un jugador de fútbol como jugó Cavani en el partido de vuelta ante el Palmeiras. El partido que jugó fue increíble. Si no pasábamos por penales hoy estarían diciendo que Cavani no le sacaron la pelota, que le hicieron mil faltas y corrió como un nene de 20 años. Corrió como un chico de barrio y me emocionó cómo jugó ese partido.

“Es ver a un crack. Tenemos la suerte de contar con él, que está entre los diez goleadores del mundo. Es el primero que llega al club y es el último que se va a las cuatro de la tarde. Yo me pregunto por qué los chiquitos no se quedan hasta las cuatro de la tarde. Yo me sentaría con él y le preguntaría todo, por qué haces esto, por qué hacés lo otro. Hoy cambió todo, la vida y los chicos. Cavani es una maravilla y ojalá podamos disfrutarlo muchos años más”, completó.

Fuente: La Nación