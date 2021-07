River Plate goleó ayer a Unión de Santa Fe por 4 a 0 por la Liga Profesional de Fútbol y afirmó el buen nivel que había exhibido el pasado miércoles al pasar a los cuartos de final de Copa Libertadores.

A River se le fue en los últimos días Rafael Santos Borré. Pero así como en su momento Gallardo pensó en Suárez para reemplazar a Lucas Alario, ahora hizo lo mismo con Braian Romero, figura de Defensa y Justicia.

Y en la zona media, el técnico movió piezas y encontró el equilibrio que buscaba. Inclusive mandando a la cancha a Carrascal, una de sus debilidades.

Entonces con el respaldo de Enzo Pérez y Zuculini el juego de Carrascal se vio favorecido porque ya no tuvo tantas obligaciones con el retroceso, algo que no está entre sus virtudes, pero además los dos de arriba, Suárez y Romero, al que tal como suponía el entrenador no le pesó la camiseta desde el primer día que se la puso, encontraron espacios que se creaban entre ellos y la potencia ofensiva volvió a Núñez.

Y eso empezó a verse con el 2-0 de la revancha en cancha de Argentinos con sendas conquistas de Romero y siguió ayer en su máxima expresión con el primer tanto del ex Defensa y Justicia.

El segundo, un verdadero golazo al ángulo de Suárez, ambos en el primer tiempo, y luego un pase delicioso del cordobés con el taco para que el uruguayo Nicolás De la Cruz anotara el tercero en el cuarto de hora de la etapa final.

Y como para no ser menos, menos de cinco minutos después apareció Julián Álvarez, ahora suplente de Romero, para meter otro taco que sirvió de asistencia para la cuarta conquista a cargo del chileno Paulo Díaz, bien proyectado en ataque.

Todo pareció estar "otra vez en orden" para este River, como siempre, "de Gallardo", que además volvió a jugar bien y ganar de local, una deuda pendiente desde que las modificaciones del Monumental habían incluido un nuevo césped, con un cinco por ciento sintético que, sin embargo, algunos señalaban como perjudicial para el juego "millonario", aunque los propios futbolistas siempre lo negaron. Y por lo visto, tenían razón.

Central festejó en el descuento



Además del choque en el Monumental, hubo otros cuatro partidos. Rosario Central venció 1-0 a Vélez con un golazo del capitán Emiliano Vecchio (foto) en el tercer minuto de descuento, en un emotivo encuentro jugado en el Gigante de Arroyito . Central ganó sus primeros tres puntos del torneo venciendo a Vélez después de cinco partidos -con cuatro derrotas y un empate-, se tomó revancha de la final perdida por la Copa Maradona.

En tanto, Patronato de Paraná le ganó en su estadio a Sarmiento de Junín por 2 a 0, en un partido apenas discreto. Los tantos de Patronato fueron marcados por Sebastián Sosa Sánchez y Brian Nievas.

Por otro lado, Godoy Cruz de Mendoza dio vuelta el resultado y se anotó una valiosa victoria como visitante ante Defensa y Justicia por 2 a 1, por los goles de Sebastián Lomónaco y Martín Ojeda. Había abierto el tablero el uruguayo Miguel Merentiel para el equipo de Florencio Varela. El Tomba alcanzó las seis unidades, sumándose a los punteros Lanús y Patronato.

Por último, en el partido que cerró la jornada dominguera, en La Plata, el local Estudiantes cayó ante Independiente por 1-0. El gol del Rojo llegó bien temprano. El zaguero Insaurralde marcó a los 15 minutos del primer tiempo.