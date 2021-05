Nota de TN

Alan Leonardo Díaz, que no tiene contrato profesional, será el arquero titular en el Superclásico de esta tarde, por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Marcelo Gallardo lo llamó de urgencia ante las bajas por coronavirus de los arqueros Franco Armani, Enrique Bologna y Franco Petroli. Sin embargo, el juvenil no podrá estar presente en la Copa Libertadores, ya que el club no lo inscribió en la lista de buena fe. Por este motivo, el Millonario no tendrá guardametas para el partido ante Independiente de Santa Fe y Fluminense y peligra la clasificación.

TN Deportivo se contactó con un alto dirigente de la Conmebol que señaló que no le permitirán a River inscribir un arquero ya que eso no está permitido en el reglamento: “La lista de buena fe de presenta antes de la zona de grupos. No se puede adicionar nada. Pasando la zona de grupos se pueden sustituir cinco futbolistas. En esta edición se hizo de 50 jugadores para evitar estos problemas. River presentó 32″.

Es necesario aclarar que el reglamento permite hacer un cambio solo si alguno de los arqueros está lesionado, cosa que no ocurre en este caso. Armani, Bologa, Lux y Petroli tienen coronavirus, por lo que no entran dentro de la reglamentación.

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, se mostró muy preocupado por la situación de la falta de arqueros aunque pidió manejarse con cautela. “Ahora lo más importante es el problema de salud. Nuestra preocupación es esa. Que no haya ningún otro caso a la mañana. Con este virus no sabés lo que puede pasar. Ya bastante duro será ir a jugar mañana, pasemos eso y después vemos. Estamos viviendo un momento muy delicado”, indicó en diálogo con TN.

A esta hora, las miradas caen sobre Marcelo Gallardo que fue el responsable de armar la lista de buena fe para la Copa Libertadores y decidió inscribir 32 jugadores, en lugar de 50 como se lo permitía el reglamento.

Tiempo atrás, el entrenador había explicado que prefería no anotar a chicos sin experiencia porque sería exponerlos en caso de que tuviesen que jugar.

¿Un jugador en el arco de River en la Copa Libertadores?

Los futbolistas que resultaron positivo en Covid-19 se perderán al menos los próximos tres partidos: el encuentro con Boca por la Copa de la Liga profesional, y los dos últimos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, ante Santa Fe de Colombia y Fluminense, de Brasil.

Si bien desde el Millonario están buscando un marco legal para poder inscribir un arquero, lo cierto es que por el momento deberá conformarse con un jugador de campo que ocupe ese puesto.

En las prácticas informales, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz son los futbolistas que muchas veces suelen calzarse los guantes, aunque la realidad indica que el uruguayo es uno de los afectados por el COVID-19 por lo que no podrá estar en los próximos duelos.

¿Se animará Gallardo a probar a Enzo bajo los tres palos?