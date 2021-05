River celebrará hoy sus 120 años de vida con un trascendental desafío deportivo por delante: asegurar su clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores frente a Fluminense de Brasil (19.15 horas, por ESPN) en la última fecha del Grupo D. Será en el mismo horario en el que se enfrentarán los colombianos Independiente Santa Fe y Junior, que completan la zona.

River tiene servida la clasificación en la mesa de su cumpleaños: sólo necesita sumar un punto y aún perdiendo podría avanzar si Junior no gana en el estadio Bellavista de Ambato, Ecuador, donde tendrá lugar el cruce por los conflictos sociales en Colombia.

Después de su heroica victoria ante Independiente Santa Fe la semana pasada, con Enzo Pérez en el arco, el equipo de Marcelo Gallardo quedó al frente del grupo con 9 puntos, seguido por Fluminense (8) y Junior (6).

Estos tres equipos se repartirán los dos cupos para la fase final de la Libertadores (primero y segundo) y el boleto para los octavos de la Sudamericana, que le corresponderá al que termine tercero.

La Libertadores se reanudará tras disputarse la Copa América.

Gallardo aguardará hasta las horas previas al partido para conocer los jugadores que tendrá disponibles después del brote de coronavirus que diezmó al plantel el pasado sábado 15, un día antes de afrontar el superclásico ante Boca Juniors por la Copa de la Liga Profesional.

De los 15 futbolistas contagiados inicialmente, en la previa del superclásico, River espera recuperar a 13, lo que sumados a los que ya estaban a disposición cambia notablemente el panorama para la conformación del equipo.

Franco Armani, Germán Lux, Franco Petroli, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Federico Girotti y Benjamín Rollheiser superaron el domingo los estudios realizados por el departamento médico del club.

Fluminense llega golpeado por la derrota del domingo ante Flamengo, su clásico rival, en la final del torneo estadual carioca, situación que intentará revertir con el boleto a la fase final de la Libertadores.

Borré no vuelve



"Ojalá Borré tenga los mejores caminos para seguir recorriendo porque lo está haciendo muy bien". Si después de rechazar varias ofertas en el último mercado de pases alguien podía especular con que Rafael Santos Borré podría ir al Atlético Madrid, el Cholo Simeone le cerró las puertas. Aunque no sin antes elogiarlo: "La verdad, la está rompiendo en River", señaló el flamante técnico campeón de la Liga de España sobre el máximo goleador en la gestión de Gallardo. Si bien el Atlético conserva la mitad del pase de Borré y posee una cláusula que le permite adquirir la parte de River en un precio menor al de cualquier otro club, en ningún momento se interesó y esta vez no será la excepción. No parece ser un jugador del gusto de Simeone, quien apenas lo usó 14 minutos en un amistoso del 2017. "No hemos hablado del tema Borré acá en Atlético", agregó con ESPN.