Más allá de la ilusión por tener a Luis Suárez, aunque sea solo por unos meses, River aseguró a última hora del martes la llegada de Miguel Borja para reforzar la delantera de un plantel que está a punto de perder a su gran estrella: Julián Álvarez.

Si bien parecía haber acuerdo con Borja hace ya varios días, el hecho de que Junior de Colombia y Palmeiras de Brasil tuvieran cada uno una parte del pase del colombiano hizo que River tuviera que acordar con ambos clubes, y eso terminó retrasando un poco la negociación, hasta que anoche se cerró.

De esta manera, el camino quedó allanado para que Borja viaje a la Argentina, cumpla con los chequeos médicos y pueda firmar su contrato por tres años y medio, hasta fines de 2025. Si bien todavía desde Núñez no surgieron precisiones, se espera que el delantero pueda llegar en estos días e incluso, si pudiera sumar algunos entrenamientos antes del domingo, Marcelo Gallardo podría llevarlo al banco de suplentes para el partido del domingo a las 21 ante Huracán en el Ducó.

Sucede que River pondrá en Parque Patricios una formación que podría ser totalmente alternativa, teniendo en cuenta que el foco en estos días es la llave ante Vélez por los octavos de final de la Copa Libertadores, que se inicia hoy en Liniers y se definirá el miércoles que viene en el Monumental. Eso -sumado a que estuvo en competencia hasta hace pocos días en Colombia- le daría a Borja la chance de integrar la nómina si llega a tiempo.

Si los tiempos no dan para que Borja sea convocado para el partido ante Huracán, entonces habrá que esperar hasta el otro domingo, cuando el Millonario reciba en el Monumental a Godoy Cruz, por la fecha 7 de la Liga Profesional, ya que el colombiano no podrá jugar la revancha ante Vélez porque no fue inscripto en la lista de la Copa Libertadores, donde podría ser agregado para cuartos de final si es que River elimina al Fortín.

TyC Sports