River empató ayer 1-1 con Atlético Tucumán, el último del grupo 1 de la Copa de la Liga Profesional, y no pudo acercarse a la clasificación para los cuartos de final. Enzo Fernández, de penal, abrió el marcador y Ramiro Ruiz Rodríguez, de cabeza, selló la igualdad en el partido correspondiente a la fecha 12, uno en cada tiempo.

Con este resultado, River está segundo con 23 puntos (mejor diferencia de gol que Newell"s) y Atlético Tucumán, que venía de perder 4-2 con Argentinos, está último con 7 unidades.

El partido siempre fue incómodo para River. Atlético Tucumán salió decidido a defender con uñas y dientes desde el comienzo. El equipo de Lucas Pusineri cerró filas, no dejó espacios y el local tuvo que trabajar más de la cuenta.

La defensa tucumana fue impenetrable y River entró en desesperación. Los minutos transcurrían y tanta demanda física no se veía reflejada en el resultado. Recién en los minutos finales de la primera etapa, River arrimó algo de peligro con los remates de Santiago Simón y Agustín Palavecino. A través del voluntarioso Julián Álvarez, River encontró el pase quirúrgico. Su habilitación entre líneas fue interceptada por Matías Suárez, derribado por Manuel Capasso, ante la salida del arquero Nicolás Campisi, en su camino al gol. Enzo Fernández tomó la pelota, ejecutó y su remate pasó por debajo de Campisi, quien estuvo cerca de desviarla.

River se fue al descanso con la ventaja tan anhelada y en el segundo tiempo fue por más. Agustín Palavecino estuvo cerca del segundo, pero la gran atajada de Campisi evitó el grito del volante que está lejos de su mejor versión.

River no supo manejar el partido y Atlético pegó en el momento justo. En desventaja, salió unos metros y con la presión en ataque logró el empate. Ciro Rius sacó el disparo cruzado que generó una floja respuesta de Franco Armani. El rebote lo capitalizó Ruiz Rodríguez para el 1-1. Y fue volver a empezar para River.

El equipo de Marcelo Gallardo sintió el esfuerzo, preocupado por el resultado y el poco tiempo. A eso le sumó la salida por lesión de Enzo Pérez (molestia en el isquiotibial derecho).

Cierre

La 12da fecha de la Copa de la Liga Profesional se terminará esta jornada con tres encuentros más que importantes. A las 19 horas, Tigre recibirá a Arsenal. Mientras que a las 21.30 lo harán: Aldosivi contra Huracán y Argentinos frente a Sarmiento.

La molestia de Gallardo

Si bien Fernández marcó el gol para el 1-0 transitorio en favor de River, lo cierto es que la transmisión de TV mostró, durante las repeticiones, que Marcelo Gallardo pedía a los gritos por otro pateador: "¡Ey! ¡El nueve! ¡Que lo patee el nueve!". "El nueve", claro, es Julián Álvarez, cuya amistad con el gol en el actual torneo no es la misma que demostró en pasado semestre y que le valió una transferencia millonaria al Manchester City.

A lo largo del empate entre River y Atlético Tucumán, la actitud de Gallardo fue la de un entrenador molesto por el funcionamiento de su equipo. Así, no sólo se lo vio pedir a los gritos que le den el penal a Álvarez, sino que también protagonizó un curioso momento con Marcelo Herrera como destinatario. En el inicio del segundo tiempo, luego de que Herrera no alcance una pelota y quede cerca suyo, Gallardo se acercó y le dio una palmada en la espalda, visiblemente molesto porque algo que pedía no terminaba de plasmarse en la cancha. Sin duda, una actitud poco habitual en el entrenador más ganador de la historia de la Banda.