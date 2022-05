Tigre le ganó 2-1 a River en el Monumental, por lo cuartos de final de la Copa Liga Profesional 2022 y el Matador de Victoria se metió en los cuatro mejores del certamen doméstico argentino, donde va a enfrentar a Argentinos, el próximo domingo en el estadio de Huracán para definir al segundo semifinalista. El primero se definirá el sábado, en el estadio de Lanús, cuando se midan en un nuevo clásico Boca ante Racing.

Respecto del choque de anoche en Núñez, los goles del equipo de Diego Martínez fueron de dos ex Boca: Mateo Retegui y de Facundo Colidio. Mientras que Enzo Fernández empató el trámite de forma momentánea para La Banda.

El primer tiempo, el conjunto de Martínez comenzó muy enchufado, hostigando a los de Núñez en su propia casa con una presión alta, que no le daba respiro a la última línea de los locales. Tal es así que luego de dos oportunidades desperdiciadas, el Matador se puso arriba en el marcador gracias a un gran centró preciso de Cristian Zabala al minuto cuatro de la primera mitad, que conectó Mateo Retegui con pique al piso e infló la red.

Tras que los de Victoria tomaran la ventaja, los de Núñez se despertaron, tuvieron chances concretas para dibujar la paridad en el marcador, pero la eficacia no estuvo de su lado en la primera mitad. De hecho, con el correr d los minutos, los de Marcelo Gallardo volvieron a sufrir el encuentro y los visitantes pudieron estirar la diferencia.

Sin embargo, en el complemento, La Banda entró con una actitud y postura completamente diferente. Sus mediocampistas se mostraron más precisos a la hora de unir las líneas hasta que apareció Enzo Fernández para marcar un golazo y la igualdad parcial. A los doce minutos, el volante recibió en soledad en la puerta de área, controló y desenfundó un derechazo que se coló en el ángulo superior derecho de Gonzalo Marinelli.

No obstante, diez minutos más tarde, los de Victoria iban a reaccionar y de que manera. Al minuto 21 de la segunda mitad, Paulo Díaz se equivocó en la salida, Facundo Colidio, quien estaba ejerciendo la presión, robó y cuando enfrentó a Armani abrió su pie derecho, no perdonó y selló el pase de Tigre a las semifinales de la Copa LPF 2022. Sin dudas, un golpe muy duro para el equipo de Marcelo Gallardo.

Tremendo

Los hinchas de River que anoche coparon el Monumental llegaron así a nueve estadios de Núñez repletos.

Es una marca histórica para la institución, que incluso se extenderá al menos por un par de encuentros ya que está todo vendido para los partidos de Copa Libertadores recibiendo a Colo Colo y Alianza Lima.

Autocrítica de capitán



El capitán de River, Enzo Pérez, sostuvo tras la eliminación que "no hicimos las cosas como debíamos y esta es una consecuencia. El segundo tiempo fue un ir como podíamos y aunque lo empatamos, luego no alcanzó y ahora nos queda sólo la Libertadores". Consultado sobre si era justo el pasaje del Matador, destacó que "ellos hicieron su juego y es mérito habernos ganado de esta forma. No hay mucho para decir de eso. Nosotros no tuvimos nuestra mejor versión y cuando eso pasa, tenés menos chances de pasar".

Por otro lado, en la antesala del cruce con Tigre, una noticia de Europa desató la preocupación en el mundo River: es que Enzo Fernández (foto), de inmejorable actualidad bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, es pretendido por Benfica de Portugal.

El mediocampista de apenas 21 años, tal como indicó la prensa local, es uno de los objetivos de Las Águilas para reforzar su plantel con vistas al próximo semestre.

De esta manera, si el equipo de Nélson Veríssimo quiere contar con el ex Defensa y Justicia en el círculo central del Estádio da Luz deberá desembolsar 20 millones de euros, el valor de su cláusula de salida. Cabe destacar que Enzo, llamado así en honor a Francescoli, firmó hace muy poco la renovación de su contrato hasta diciembre de 2025.