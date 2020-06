El delantero argentino Rogelio Funes Mori confirmó este domingo que ya se encuentra listo para sumarse a los entrenamientos de Rayados de Monterrey luego de haberse recuperado del coronavirus.

El atacante mendocino, de 29 años, anunció la buena noticia en las redes sociales.: "Gracias a todos por los mensajes. Ya me recuperé del COVID-19. La prueba salió negativa. Nos vemos el lunes en el Barrial, raza", escribió el goleador.

"Volví raza, ¡agárrense ahora!", agregó el segundo máximo anotador histórico del conjunto mexicano, que actualmente que dirige el DT argentino Antonio "Turco" Mohamed.

De este modo, el ex River volverá el lunes a desplegar ejercicios físicos y tácticos en Rayados, que también tiene en sus filas a los argentinos Nicolás Sánchez (ex Nueva Chicago), Matías Kranevitter (ex River Plate) y Maximiliano Meza (ex Independiente).

El equipo campeón del Apertura 2019 iniciará el lunes 29 del corriente una concentración de dos semanas, con miras al arranque del Apertura 2020, pautada para el 24 de julio.

Fuente: TN