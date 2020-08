El ciclista esloveno, Primoz Roglic, junto al colombiano Egan Bernal los dos máximos favoritos a pelear la clasificación general del Tour de Francia, había dicho el pasado lunes a la estación de radio y televisión eslovena RTV Slo: "Todavía no me siento en mi mejor nivel. Pudo haber sido peor pero no es ideal lesionarse antes del Tour de Francia. Por el momento no sé si podría empezar el Tour el sábado en Niza".

Luego que sus palabras se amplificaran y llenaran páginas de diarios y portales de Internet, dirigentes del equipo neerlandés Jumbo-Visma salieron a confirmar que uno de sus ciclistas estrella estaría desde el primer día en la "ronda gala", dejando entrever que se había recuperado de los golpes sufridos en la caída en la que se vio involucrado en penúltima etapa del Criterium Dauphiné, competencia que abandonó (no salió a la última etapa por recomendación del equipo) siendo sólido líder con más de medio minuto de ventaja.

El pasado miércoles desde Tignes, donde el equipo Jumbo-Visma estableció su campo base, a principios de julio, Primoz Roglic publicó un mensaje en Instagram para comentar su estado de forma. "Ayer hice un pequeño entrenamiento y pensé que realmente me sentía mejor unos días después de mi caída. Veremos qué nos deparan los próximos días, sigo siendo optimista".

La compañera de Roglic, Lora Klinc, también tenía reservas sobre el estado físico de su pareja: "La pregunta más importante en este momento es si Primoz podrá comenzar la carrera", dijo a los medios eslovenos. "Queremos que pueda irse, pero estamos esperando confirmación".

El Jumbo-Visma aspiraba a presentar un "tridente" de candidatos en el Tour, con Roglic como primera espada y con los neerlandeses Tom Dumolin y Steven Kruijswijk como otras opciones. Esa idea no podrá cristalizarse porque Kruijswijk se fracturó la clavícula en el Criterium Dauphine, por lo que Merijn Zeeman, director deportivo de Jumbo-Visma, salió a aclarar ayer en el sitio web de L"Avenir. "Hicimos todo lo posible para que se recuperara lo más rápido posible. Estará el sábado en Niza ya recuperado y fuerte".

Richeze abandonó



El ciclista argentino Maximiliano Richeze abandonó ayer en la 84va edición de la Bretagne Classic, la prueba de un día enmarcada en el calendario UCI World Tour, disputada en Plouay, Francia.

El bonaerense de Bella Vista, de 37 años, integrante del equipo UAE Team Emirates, no pudo completar el recorrido de 247,8 kilómetros, con 3.500 metros de desnivel, con salida y llegada en Plouay, en el distrito de Lorient.

La tradicional competencia fue ganada por el australiano Michael Matthews (Sunweb), con un tiempo de 6h01m15s.

Matthews aventajó por un segundo al eslovaco Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) y al francés Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step).