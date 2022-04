A esta altura ya no se puede hablar que los jugadores todavía están "duros" por la intensa pretemporada. Ya es la tercera presentación y Desamparados está lejos de mostrar una buena versión a nivel juego. Bastante lejos para ser más exacto. Ante Huracán Las Heras, un equipo que está cuasi descendido por haber arrancado la temporada con -15 puntos producto de una sanción, tampoco fue su despegue. El 0-0 es una nueva muestra que los dirigidos por Marcelo Fuentes no encuentran el volumen de generación que pretenden. Los primeros 45" fueron decididamente pésimos y en el complemento hubo una leve mejoría que incluso casi tuvo el premio excesivo del triunfo con el remate en tiempo de descuento de Romero Neyra que dio en el palo.

Las sociedades, algo clave en el fútbol, no aparecen. Apenas pinceladas de Matías Garrido en la zona media y no mucho más. Los costados no son las aperturas de los ataques del equipo y tampoco encuentra en rendimientos individuales ese nivel que apunta. Ayer, por ejemplo, el técnico buscó con el clásico dúo en ataque de un nueve y otro por afuera. Pero increíblemente confundió los roles y así Bruno Rodríguez (el "grandote" que debe ir por el medio del área) salía afuera para tener contacto con el balón y cuando lanzaba un centro, no había nadie para provocar riesgo sobre el arco mendocino. Una falla de concepto más bien grave.

La ansiedad también parece ser un factor que comienza a aparecer. Así lo dejó claro el central Guillermo Pfund: "Por ahí el hincha quiere que vayamos ganando de entrada y nosotros, a veces, nos confundimos en el camino", subrayó post igualdad.

De ahí ciertos nervios e imprecisiones a medida que los minutos transcurrían y el víbora no podía quebrar el cero. Fuentes dio su versión del partido con que "solo nos faltó el gol". Algo tan cierto como que su equipo necesita, cuanto antes, alternativas para sumar por primera vez una victoria.

Se viene el primer viaje



Por la cuarta fecha, Desamparados tendrá su primer viaje de la temporada cuando le toque medirse ante Sansinena, equipo que perdió en sus tres presentaciones hasta el momento.

Mientras que el otro equipo sanjuanino de la categoría, Peñarol, será local de Estudiantes, de San Luis.

Por otro lado, ayer se produjeron los siguientes resultados de la Zona Sur: Sol de Mayo 2 Otamendi 0, Cipolletti 1 Sansinena 0, Ind. Chivilcoy 0 Liniers 1 y Olimpo 0 Juventud Unida 0.