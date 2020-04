Es la famosa Catedral del tenis mundial. Donde se realiza el torneo más glamoroso e importante del "deporte blanco". Se trata de Wimbledon, el tercer Grand Slam de cada temporada profesional y que por 11ma vez tuvo que ser suspendido hace una semana debido a la pandemia mundial del coronavirus. Las otras 10 ocasiones sólo no se disputó el certamen sobre el césped del "All England Lawn Tennis & Criquet Club" por las Guerras mundiales. Pero esta ocasión un virus hizo lo que parecía imposible hace unos meses. Con la suspensión de la edición 2020, ayer se conoció que Wimbledon no deberá hacerse mayores problemas ya que cobrará un seguro que preveía las pandemias. El prestigioso diario británico "The Times" sostuvo que embolsará la organización nada menos que 114 millones de euros (100 millones de libras esterlinas). Así se explica porqué a diferencia de Roland Garros, Wimbledon decidió suspender su certamen sabiendo que no tendrá riesgos económicos grandes que afrontar al estar "cubierto" con la póliza de seguro que paga, según distintas fuentes, hace más de una década. La diferencia con otros eventos muy importantes radica en el seguro.

Así el Grand Slam parisino decidió correrlo al 20 de septiembre, aunque sea unas semanas después de otra edición del último "Major" del año habitualmente como es el Us Open en Nueva York, ciudad que hoy es foco del coronavirus.

Otra fortuna

Premios

Para tener una dimensión de lo que genera Wimbledon en dinero, la edición de este año iba a repartir nada menos que 44 millones de euros. Se trataba de un 12% más que lo del 2019.