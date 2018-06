El entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, afirmó hoy que sus jugadores y él pretenden ‘resolver mañana mismo la clasificación para octavos de final ganándole a Croacia y no tener que esperar hasta la última fecha para hacerlo‘, al tiempo que no anunció la formación del equipo.

‘Para asegurarnos parte de la clasificación mañana vamos a salir a atacar a Croacia desde el comienzo mismo del partido. Lo haremos intensamente desde el primer minuto porque nos sentimos con la confianza necesaria como para hacerlo‘, explicó Sampaoli durante la conferencia de prensa ofrecida en el estadio Nizhny Vodgorod, sede del trascendental encuentro de mañana ante los croatas por la segunda fecha del Grupo D.

‘Nos quedamos con bronca por el empate del primer partido con Islandia, pero si vinimos aquí es por algo y vamos a salir a buscarlo, porque no queremos pasar desapercibidos por este Mundial. Pero después, las responsabilidades son de todos. El penal que falló (Lionel) Messi lo erraron 40.000.000 de argentinos‘, declamó.

Sampaoli estuvo acompañado en la conferencia de prensa por Marcos Acuña (no tuvo participación, obviamente eclipsado por su entrenador), quien mañana jugará como titular por el costado izquierdo del medio campo, aunque a diferencia de lo acontecido en la previa ante Islandia, esta vez el técnico declinó confirmar la alineación que saldrá al campo desde el arranque del cotejo ante los croatas.‘La fortaleza de haber arrancado el Mundial ganándole a Nigeria consolidará a Croacia y lo convertirá mañana en un rival muy peligroso. Yo tengo una especial consideración por esta generación de jugadores de ese país, ya que alcanzaron un gran nivel potenciándose en conjunto. Pero también estoy convencido de que mañana saldrán a jugarnos de manera diferente a la que lo hicieron ante Nigeria‘, amplió.

‘En ese partido ellos presentaron un sistema 4-2-4 con los dos laterales subiendo constantemente y generando por los costados, por lo que nosotros deberemos asfixiarlos a partir de la ocupación de espacios a lo ancho del campo de juego, pero tratando de no recurrir a una línea de cinco sino sostener la de tres, para no hundir tanto a la defensa‘, precisó.Dentro de esa potencial línea de cinco, mañana Acuña terminará como lateral izquierdo en el retroceso, algo que el futbolista de Sporting Lisboa aseguró no tener problemas en afrontar porque ya jugó ‘de tres en Ferro Carril Oeste‘ cuando debutó‘.

Acuña ingresará entonces por Lucas Biglia, aunque cumpliendo otra función, mientras que Cristian Pavón (‘es un jugador que siempre le puede aportar algo distinto al ataque‘, dijo Sampaoli sobre el futbolista de Boca) lo hará por Ángel Di María; Gabriel Mercado por Marcos Rojo y posiblemente Enzo Pérez por Maximiliano Meza o Eduardo Salvio.‘El cambio de nombres que habrá mañana respecto del primer partido se debe al cambio de sistema. Pero lo que fundamentalmente nosotros pretendemos es que la esquematización no tape al talento, aunque este partido merece un cambio sistemático‘, justificó.

‘Y lo que esperamos es que por su forma de jugar, Croacia nos genere los espacios para que Messi pueda encontrar los pasillos que lo conduzcan al área rival. Es la idea que tenemos y esperemos que se concrete‘, apuntó. Acto seguido el casildense, quien respondió muchas preguntas de periodistas de otros países mediante la comprensión del traductor electrónico, calificó a Messi de ‘prócer, porque todos los argentinos llevan puesta su camiseta, y no se lo puede comparar con otro como Diego Maradona simplemente por una cuestión generacional‘.Finalmente, antes de despedirse, le envió ‘un gran saludo a Carlos Bilardo, deseando que se recupere lo antes posible‘. Entre ambos tampoco hay comparación posible.