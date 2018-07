Convencido. Así está Jorge Sampaoli de lo que hizo la Selección argentina en Rusia. Él quiere seguir. A los dirigentes Tapia y Angelici no los convence. Pero no se apurarán y conversarán con el DT para decidir.

Si Sampaoli viene y les dice "me voy" no pondrán objeciones. Es más, acompañarán la medida que tome el técnico. De lo contrario, están bien seguros que no lo van a echar. Al menos eso es lo que acordaron ayer, en la reunión que tuvieron en Moscú, los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia y Daniel Angelici, presidente y vicepresidente 1ro del ente rector del fútbol nacional.



Quedó bien en claro qué pasos se seguirán una vez que hablen con el técnico. Justamente uno de los puntos a respetar es la idea de "primero hay que escucharlo". Es que Sampaoli tendría varios puntos claros sobre el nuevo rumbo a seguir con el equipo Albiceleste. Es más, estaría dispuesto a empezar un nuevo proceso que se caracterice por contar con muchos jugadores jóvenes.



Lo concreto es que recién se juntarán en Buenos Aires. Tanto el técnico como los dirigentes estarán arribando hoy al país, por lo que el cónclave sería más adelante en dependencias de la AFA.



Tapia y Angelici son los dos hombres que toman decisiones fuertes en el fútbol argentino, especialmente en lo que se refiere a la Selección. Alineados en una misma postura, los dos quieren a Sampaoli afuera, pero no tomarán "decisiones apresuradas". Esto significa que lo que determinen lo harán una vez conversen con el DT.



La idea de los dirigentes es "primero escuchar lo que tiene para decir el técnico" sobre esta actuación del equipo, a la que consideran muy pobre, y sobre su papel como conductor, que quedó claramente dañado luego de algunos episodios que lo marcaron: decisiones erróneas, sus cambios permanentes de opinión, la cesión de parte de su poder a un plantel que no estaba cómodo.



Por el momento, desde la cúpula dirigencial aseguran que, más allá de lo disconformes que están, no van a echarlo. Por supuesto que tomarían muy bien que Sampaoli diera un paso al costado, pero la AFA no está en condiciones de afrontar un despido que le costaría carísimo (20 millones de dólares).



Hasta ahora, la AFA le cumplió a Sampaoli con todos sus requerimientos. "Les agradezco porque me dieron todo lo que necesitaba, no me faltó nada", reconoció el DT tras la eliminación. Habrá que ver qué sucede si el entrenador tiene que desenvolverse en un ambiente que ya no es el mismo. Al perder el crédito que tenía, ¿seguirán dándole todo lo que pida? ¿Podrá trabajar con normalidad?



