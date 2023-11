La Copa de la Liga Profesional entra en su etapa de definciones y este próximo fin de semana se jugarán los cuartos de final a partido único y fuentes oficiales confirmaron a este diario que San Juan recibirá uno de los cuatro encuentros. Será el que jueguen Huracán, que lideró la Zona A, frente a Platense, cuarto clasificado de la B.

El partido se jugará el sábado a las 18.30 y contará con las dos hinchadas, sabiendo que el grueso de las mismas llegan de Buenos Aires más allá de los hinchas que puedan tener en el interior del país. Para ello la provincia dispondrá de un operativo especial para garantizar la seguridad del evento que tendrá al Estadio San Juan del Bicentenario como sede.

Para los hinchas de Boca, el partido tiene un ingrediente extra: llega el ídolo xeneize Martín Palermo, que si Macri llega a conducir los dstinos de Boca suena como técnico. En el banco de enfrente está Diego Martínez, otro nombre que entusiasma pero a Juan Román Riquelme.

Los otros partidos son Godoy Cruz (2°B) vs. Banfield (3°A), Racing (1° B) vs. Rosario Central (4° A) y River (2°A) vs. Belgrano (3°B).

Las semifinales serían una semana más tarde (la del 10 de diciembre) y la final será el 17 de diciembre. Tanto las semis como la gran definición del torneo se darán en un estadio neutral.