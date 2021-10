Brillante. Así resultó la actuación de la selección de ciclismo sanjuanina, en el 111º Campeonato Argentino de ciclismo en pista disputado en Mendoza. San Juan ganó el medallero y ayer, DIARIO DE CUYO reunió a cuatro de los representantes locales: Rubén Ramos y Maribel Aguirre, de Elite, junto a Magalí Balmaceda (Junior) y Rodrigo Díaz (Sub-23). San Juan dejó bien demostrado en la pista mendocina que no sólo tiene un gran presente sino también cuenta con un gran futuro, por las jóvenes promesas que ya dan que hablar.

De las 23 medallas obtenidas, los cuatro sumaron 10 oros. Rubén Ramos con los dos que sumó (Omnium y Scratch) se convirtió en el ciclista sanjuanino más ganador en un Argentino. "Desde chico siempre me puse al Argentino como objetivo, siempre anhelo salir campeón o estar en el podio para después ser tenido en cuenta por la Selección argentina, por suerte se nos dio", expresó el "Pelado" quien suma 10 medallas doradas en toda su carrera. En su espejo ya se mira Rodrigo Díaz, quien es una clara muestra de que hay futuro. El chico de 19 años ganó dos oros en su primer campeonato Sub-23. "Tengo una felicidad enorme. Habíamos trabajado para las dos pruebas y ganamos las dos, sabíamos que era muy difícil por el nivel que tenían los demás chicos", expresó. Las chicas también brillaron: Maribel Aguirre sumó cinco medallas (cuatro de oro), en seis pruebas y también llegó a las 10 medallas en su fructífera carrera. "Muy contenta porque no es fácil colgarse cinco medallas en un Argentino. ¿Si tengo que elegir una? El scratch porque nunca había podido ganarlo", comentó Maribel que ganó junto a Magalí Balmaceda la Madison, sobre eso, Aguirre expresó: "Vienen muchas chicas como Magalí y eso es muy bueno que surjan más ciclistas. Me deja tranquila que San Juan tiene futuro en el femenino", expresó. Es que Magalí Balmaceda tiene 18 años, fue al Argentino gracias a una invitación y logró mucho más de lo esperado alzándose dos oros. "Venía de competir en el Argentino Junior en Córdoba donde no me sentí bien y cuando llegué me sentía en mi mejor forma, no pensé que iba a estar entre las primeras pero sí a la altura, así que estoy más que feliz por lo logrado", expresó la chica.

EL MEJOR

24 Son las medallas conseguidas por San Juan (contando las del ciclismo adaptado) en el Campeonato Argentino.

Un Argentino con emociones encontradas

Fue allí donde hace poco más de un mes se produjo el accidente que terminó con la vida de Nicolás Naranjo, quien precisamente se preparaba para dicho Campeonato Argentino. El "rey de la pista", como lo apodaban al oriundo de La Bebida, se llevó todas las dedicatorias de la Selección Sanjuanina que, con la numerosa cosecha, ganó el medallero general en la pista del velódromo "Ernesto Contreras" el pasado fin de semana. Los ciclistas locales y muchos de otras provincias también, hicieron su homenaje a Naranjo. "Fue un campeonato con muchas sensaciones encontradas para todos. Estar ahí donde hace poco pasó lo de Nico fue duro, en lo personal siempre voy a hacer reconocimiento de pista unos días antes pero esta vez no fui. Sin dudas que Nico desde donde esté aportó para que San Juan consiga todo lo que logró", expresó Maribel Aguirre, quien dedicó sus cinco medallas a Nico pero también a sus dos abuelos, recientemente fallecidos.