En el comienzo de la 7ma fecha de la Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol, San Lorenzo alcanzó a Unión en la punta del campeonato. Los ulluneros vencieron en Santa Lucía a Alianza por 1 a 0, con gol de Gonzalo González y fueron los que aprovecharon que Unión dejara su invicto en la visita a Juventud Zondina, donde perdió 3 a 1.

En otros encuentros, 9 de Julio venció en el Barrio Cabot a Arbol Verde por 1 a 0; Del Bono 3-2 a Marquesado; y Colón 4-2 a Aberastain.

A las 16,30 de este domingo se jugaran los otros encuentros de la fecha: Sarmiento vs. San Martín; Atenas vs. Juv. Unida; Rivadavia vs. Desamparados; Carpintería vs. Peñarol; Trinidad vs. Villa Obrera.

Posiciones: Unión y San Lorenzo 16 puntos; 9 de Julio 14; Alianza 13, San Martín 12; Aberastain 11, Sarmiento, Juventud Zondina y Del Bono 10; Colón 9; Desamparados, Peñarol, Marquesado y Juventud Unida 8, Trinidad y Carpintería 6; Villa Obrera 5; Arbol Verde 4; Rivadavia 2; Atenas 1.