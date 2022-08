La octava fecha del fútbol sanjuanino de Primera División comenzaron este miércoles con seis encuentros. San Lorenzo aprovechó el empate de Unión y quedó como líder en soledad, pero entre los principales perseguidores Desamparados y Juventud Zondina también ganaron y no les pierden pisada.

En cancha de Desamparados donde Atlético Trinidad hace de local por refacciones en su cancha, San Lorenzo de Ullum se aprovechó del León y lo venció por 2 a 0. Los goles convertidos por Michel García le sirvieron al Cuervo ullunero para quedar como único líder del certamen. Es que quien lo acompañaba en lo más alto era Atlético Unión, que este miércoles no pudo ante Sportivo 9 de Julio en el Este sanjuanino y terminó igualando 2 a 2. Martín Ozan en dos ocasiones anotó para el Azul del Este, mientras que Jorge Olivares y Guillermo Pereyra anotaron para el Azul de Villa Krause.

En tanto que en la Esquina Colorada Desamparados consiguió una victoria clave en condición de visitante, lo hizo derrotando a Del Bono por 2 a 1. El Víbora comenzó ganando por el gol de Mariano De La Vega de penal y a los pocos minutos una mano en el área bodeguera derivó en un nuevo penal que Nicolás Moral cambió por gol. El encuentro fue intenso en ese primer tiempo y después de que el primer juez de línea le anulara un gol de Del Bono por posición adelantada, el árbitro Mauro Gómez sancionó penal para Del Bono y Gonzalo Avellaneda cambió por gol antes que terminara ese primer tiempo.

Otro que no pierde pisada a los de arriba es Juventud Zondina que se impuso ante San Martín por 1 a 0. El único gol del encuentro lo anotó el inoxidable Silvio Molina. Con el triunfo los zondinos se ubican terceros junto a Desamparados.

En el Barrio Cabot, Atlético Alianza se aprovechó de Arbol Verde y lo venció por 2 a 0 con goles de Cristian García y Tomás Castro. Mientras que en Pocito en un encuentro intenso, Atenas igualó con Marquesado por 3 a 3. Para el Far West anotó Agustín Torres mientras que para el Mirasol lo hicieron Ernesto Ceballos de penal, Eduardo Bronvale y Sergio Moreno.

Las posiciones las encabezan San Lorenzo con 20 puntos, Unión con 18, Desamparados y Zondina con 17, Marquesado con 15, Trinidad y Alianza tienen 13 y San Martín quedó con 12, entre las principales posiciones. Este jueves se completará la fecha con los encuentros entre: Carpintería vs. Aberastain, Rivadavia vs. Peñarol, Sarmiento vs. Juventud Unida y Colón Junior vs. Villa Obrera.