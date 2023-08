En el Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina manda solo es San Lorenzo de Ullum. El actual campeón anual no dejó pasar su momento y de local, venció por 2-0 a Sportivo Peñarol cerrando la fecha 9 del segundo certamen de la temporada en San Juan. Su goleador, Gonzalo González y Héctor Pérez fueron los gestores del triunfo del Santo ullunero que se ubica ahora tres puntos por encima de San Martín, único escolta.

En la próxima fecha, que será la décima, San Lorenzo visitará el domingo a Atlético Alianza en Santa Lucía en uno de los partidos más prometedores de la jornada. La regularidad ha marcado el paso de San Lorenzo. Pero la programación del décimo capítulo del Verano de la Liga Sanjuanina tendrá un anticipo este viernes cuando Atlético Unión reciba a Sportivo Rivadavia en Rawson a partir de las 21,30.

El sábado, Atlético Marquesado será local de Sportivo Del Bono, remarcando que el martes 5, en cancha de Desamparados y sin público, el Tricolor completará el clásico con Rivadavia que fue suspendido en su momento cuando igualaban 1-1.

Para el domingo, la programación seguirá con Aberastain-Trinidad en Pocito y 9 de Julio contra Juventud Zondina en el Este sanjuanino. Además, en un choque clave por el descenso, Atlético Recabarren recibirá en Zonda a Carpintería. Finalmente, completando la cartelera dominical, Desamparados será local de López Peláez en Puyuta. Queda por definir día para el choque Villa Obrera-Atenas, mientras que el martes, en el predio Emmanuel Mas, San Martín recibirá a Colón Junior y completando la programación, Juventud Unida jugará ante Peñarol.

La Villa analiza

En Villa Obrera no fue una fecha más. A la derrota en Colón, le siguieron hechos lamentables como la amenaza a Victorio Martiní que decidió no jugar más. Perder al goleador del equipo no es poca cosa y además todo esto puso en suspenso la continuidad del técnico Hubert Piozzi, quien además es suegro de Martiní. En la mañana de este martes hubo una reunión con la dirigencia de la Villa y por la tarde, Piozzi entrenó al plantel por lo que se esperan novedades para los próximos días.