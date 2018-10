En acción. San Martín se prepara con tiempo para San Lorenzo y Forestello tendría decidida una sola modificación respecto del equipo que derrotó a Vélez y será en la defensa.

El receso por la fecha FIFA le entregó a San Martín más calma de la que ya había ganado con el triunfo sobre Vélez Sarsfield en el debut de Rubén Darío Fortestello como entrenador verdinegro. Esa paz sirvió además para trabajar con tiempo y sin apuros de cara al partido del lunes contra San Lorenzo de Almagro por la novena fecha de la Superliga de AFA y con ese panorama, asoma solo un cambio y obligado en la probable formación de San Martín: el ingreso del uruguayo Gianni Rodríguez en lugar del suspendido Federico Milo en la defensa. Eso fue al menos lo que dejó ver la práctica matutina de este miércoles en el Hilario Sánchez Rodríguez, donde Forestello utilizó al ex-Peñarol de Montevideo como lateral por la izquierda en el trabajo táctico que realizó la formación titular, vestida de pecheras naranjas. El resto de la alineación, sin retoques respecto de lo que se vio en el estreno del Ciclo Forestello frente a Vélez hace ya 11 días atrás. En el arco, Ardente y la defensa con Jonatan Goitía, Francisco Mattia, Arian Puchetta y Gianni Rodríguez. En el mediocampo, Matías Fissore, Marcos Gelabert y Claudio Mosca, mientras que en la ofensiva se repiten Gustavo Villarruel, Martín Bravo y Nazareno Solis.



Gianni Rodríguez había comenzado la temporada como titular en la primera formación contra Belgrano en Córdoba y también contra Patronato. Se lesionó, no estuvo contra Tigre y desde ahí entró y salió de la formación. Jugó contra Atlético Tucumán en el último partido de Coyette y en el debut de Forestello no era titular pero ahora con la expulsión de Milo. Un lateral de muchísima proyección ofensiva, al que le produce más la escalada ofensiva que el regreso a posiciones defensivas.



En lo demás, la formación repite el modelo de la línea de cuatro en el fondo, mientras que en el medio con Fissore adentro, el sistema reparte más salida para Gelabert y más compromiso en el retroceso de Mosca. En tanto que la movilidad permanente parece ser la elección porque repite el tridente ligerito de Villarruel, Martín Bravo y Solís que imaginando un partido abierto en la cancha del Nuevo Gasómetro, podrían tener los espacios para lastimar con su velocidad.



San Martín seguirá con su preparación hasta el domingo, día en el que viajará rumbo a Capital Federal para visitar el lunes desde las 21 al San Lorenzo del sanjuanino Rubén Botta, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.



Del lado de San Lorenzo, la gran novedad sería el regreso de Fernando Belluschi quien podría concretar su vuelta como titular en San Lorenzo el próximo lunes cuando el Ciclón enfrente a San Martín (SJ) por la Superliga. Si bien el ex River ya había disputado minutos desde su retorno, el partido ante los sanjuaninos sería el primero que lo vea desde el arranque, si el entrenador, Claudio Biaggio, así lo decide.



Por su parte, Marco Senesi asoma también como posible titular para el mismo partido, también retornando de una lesión. ientras tanto, la enfermería del Santo sigue atendiendo jugadores con Nicolás Blandi, Fabricio Coloccini, Gerónimo Poblete, Gabriel Rojas y Ariel Rojas. Éstos deberán esperar para volver a pisar el terreno de juego.



No será sencillo el trámite para San Martín pero la irregularidad de San Lorenzo en toda esta Superliga le abre un espacio para el optimismo de San Martín. Con un equipo que no se toca y que cambia apenas lo justo y necesario, el Verdinegro irá a buscar más puntos para salir de su incómoda situación.

>El calendario

-Fecha 9: Lunes 22 de octubre, a las 21 San Lorenzo-San Martín (TNT Sports).



-Fecha 10: Lunes 29 de octubre, a las 21 San Martín-Defensa y Justicia (Fox Sports Premium).



-Fecha 11: Domingo 4 de noviembre, a las 20 San Martín de Tucumán-San Martín de San Juan (TNT Sports).



-Fecha 12: Domingo 11 de noviembre, a las 20 San Martín-Boca Juniors (Fox Sports Premium).



-Postergado: 5 de diciembre (fecha 7), Rosario Central-San Martín(TNT Sports).





>>Federal A: Desamparados, el domingo

Tras la victoria resonante en San Luis del pasado domingo, en Sportivo Desamparados esperan con ansiedad el próximo ya que en el cierre de la primera rueda de la Zona 3 del Torneo Federal A, será local del líder del grupo, Estudiantes de Río Cuarto, a partir de las 20 en Puyuta, sabiendo que con un triunfo podría quedar como líder de la zona. Con 12 puntos, Desamparados viene de hilvanar tres triunfos consecutivos en Huracán Las Heras, luego sobre Belgrano de San Francisco y en Estudiantes de San Luis. Con esos puntos escaló posiciones y se metió en las primeras posiciones, dejando atrás el flojo comienzo de local con derrota contra Maipú de Mendoza.



En lo futbolístico, la semana larga permitirá la recuperación de dos jugadores clave como Jonatan Lastra y Wilson Albarracín que se quedaron afuera del equipo por molestias musculares menores. Con ese panorama, todo es optimismo en Puyuta.