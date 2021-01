Dos caras para un mismo San Martín tras el empate sin goles con Belgrano de Córdoba. La primera, todo depende de sí mismo. La segunda, pudo resolverlo en San Juan y estiró el suspenso. Así cerró el Verdinegro su último partido como local en la Reválida de la Primera Nacional. Con la frustración de no haberlo resuelto cuando hizo más que méritos para ganarlo pero con la tranquilidad de que hizo uno de los mejores partidos de esta etapa. No le alcanzó para terminar festejando pero el empate sin goles le terminó entregando otras certezas como la consolidación de una propuesta, el nivel ascendente de varios jugadores y la proyección que la clasificación está a un paso y lo deberá dar con solidez como visitante en Puerto Madryn cuando visite al ya eliminado Guillermo Brown. Todo eso, con un antecedente que pesa: en sus dos salidas anteriores, San Martín ganó: primero en Mar del Plata y luego en Mendoza.

Pero para llegar a esta cerrada definición el Verdinegro hizo uno de sus mejores partidos de la era Ferrari. Empezó fino, profundo y en esos primeros 10" de partido, acorraló a un Belgrano que necesitaba ganarlo como fuera. Ruiz fue el que mostró el camino y San Martín parecía interpretar el mejor libreto para resolver la historia. Pero luego se diluyó esa precisión, entró el roce en juego y se emparejó la historia. San Martín ya no llegó limpio y todo se hizo forzado. Se cayeron las emociones y solo sobre los 32" casi convierte Berterame pero la respuesta de Rigamonti sobre el palo izquierdo ahogó el grito sanjuanino.

En el complemento se dio el partido que todos esperaban. San Martín fue ataque por ataque y a los 4" tuvo la más clara de todas cuando Hernández estrelló su cabezazo en el travesaño. Debió ser gol pero no acertó San Martín en la definición y la respuesta de Belgrano fue picante también. Vegetti tuvo su chance pero respondió Cozzani en una enorme recuperación. Se hizo abierto, intenso. Berterame pudo haberlo resuelto tras un pase de Rescaldani pero el anticipo del arquero cordobés fue perfecto. San Martín fue por su clasificación. Metió lo que tenía en el banco, apretó, se expuso y arriesgó. Tuvo en Matías Giménez al abanderado de esa postura. Tanto, que en el último minuto de descuento, el propio Giménez tuvo el gol del triunfo en su pie derecho pero lo taparon justo.

No lo puso resolver San Martín. Lo jugó como debía jugarlo pero no acertó en la definición. Ahora, la clasificación se definirá en el Sur, cuando visite a Brown que ya no juega por nada pero lo bueno, es que con un triunfo propio no dependerá de nadie para meterse en otro escalón buscando el segundo ascenso.

Todo igual

Esta penúltima fecha nada cambió en zona de clasificación. Barracas empató 1-1 con Mitre en Santiago y en la última fecha será local de Chicago, que empató 1-1 con Brown de Madryn. Mientras que Alvarado goleó 3-0 a Independiente Rivadavia en Mar del Plata.

Ferrari, tranquilo

Pasó el choque con Belgrano y en el análisis del empate, el técnico de San Martín, Paulo Ferrari remarcó una palabra: tranquilidad. "Estamos tristes, pero tranquilos. Creo que hicimos un muy buen partido, creamos situaciones y merecimos ganarlo. Lo hicimos frente a un gran rival que tiene jugadores de nivel, jugadores de Primera División y eso potencia lo realizado. Pero estamos tranquilos pese al empate porque el equipo propone siempre, genera y busca hasta el minuto final. Además, dependemos de nosotros mismos para la clasificación y eso ayuda. Sumamos otra vez y eso nos da la tranquilidad de que San Martín ya está consolidando su idea".

En la última fecha de esta Zona A, San Martín se jugará su lugar en la otra fase, visitando el domingo a Brown de Madryn desde las 17,10. En tanto que Barracas recibirá a Nueva Chicago como local y Belgrano, en Córdoba, será anfitrión de Alvarado de Mar del Plata, ya eliminado también. El que corre de atrás es el Pirata cordobés que quedó obligado a ganar y a esperar resultados ajenos para intentar meterse en la próxima etapa.