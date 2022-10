Un lunes movido se vivió en Concepción. Por la mañana el director técnico de San Martín, Raúl Antuña, le comunicó al plantel de la Primera Nacional que no continuará en su cargo por una decisión de la Comisión Directiva pero esta tarde, Jorge Miadosqui negó que haya una decisión tomada.

El presidente de San Martín le expresó a DIARIO DE CUYO que todavía "no hay decisiones tomadas en Comisión Directiva" decretando o no, la salida del entrenador. Lo cierto es que este lunes por la mañana, el "Purruco" le comunicó a sus dirigidos que él no continuará en el próximo torneo.

San Martín, a pesar de haber sido eliminado pronto, quedando a solo dos puntos de entrar al Reducido por el segundo ascenso, continuó entrenando teniendo en cuenta que resta mucho para que se les cumpla el vínculo con el club. Los contratos vencen el 31 de diciembre y es San Martín quien debe responder por los jugadores.

El ciclo Raúl Antuña comenzó en la fecha 6 del certamen, debutando con victoria por 4-0 ante Dálmine en el Hilario Sánchez. La campaña fue irregular, con muchas victorias como local, incluso logrado revertir marcadores para cantar victoria, pero con una pésima campaña en condición de visitante. Esos vaivenes le costaron caro a los de Concepción, pues terminaron en el puesto 14 de la tabla, en las puertas de la clasificación al Reducido que hoy tiene en carrera a Instituto, Gimnasia de Mendoza, Estudiantes de Buenos Aires y Defensores de Belgrano.

Además, trascendió que al menos un jugador se alejó de San Martín. Se trata de Sebastián Ramírez, en ocasiones con buenas actuaciones. El futbolista lo habría hecho por un problema personal retornando el fin de semana a su provincia. Por otro lado, otro que tiene altas chances de irse es el canterano goleador Matías Gimenez, por quien se esperan ofertas.

Retomando a la posible salida de Antuña, cabe recordar que tras el último partido ante San Telmo (fue victoria 2-1), el presidente de la institución, Jorge Miadosqui, le tiró unos dardos al criticarlo porque, a su entender, los jugadores de las inferiores no tuvieron demasiado rodaje. El "Purruco" no se quedó callado y dijo que para él eso no era así. Hay que destacar que el cruce no fue cara a cara, sino que los dos hicieron declaraciones radiales por separado.