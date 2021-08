Parecía que en Rafaela se terminaba la racha adversa para San Martín. Daba la impresión que ese triunfo barajaba y daba de nuevo en el Verdinegro pero los dos Brown, el de Puerto Madryn primero y el de Adrogué después, volvieron a sumir en la necesidad al equipo de San Juan.

Empate polémico y derrota ajustada cerraron los dos fines de semana en el comienzo de la segunda rueda de la Primera Nacional y hoy, todo es urgencia para este San Martín que necesita revertir ese presente.

Por eso, a las 15.30 cuando visite a All Boys en Floresta, sus banderas serán las de sumar como sea y si es mejor de a tres puntos. Así lo planteará en una cancha compleja, chica, que no perdona errores. Será recuperar todos esos puntos perdidos para San Martín.

En lo futbolístico, el entrenador sanjuanino parece ya haber encontrado su sistema y lo respaldará una vez más pese al último traspié en Adrogué.

Sosteniendo el esquema de línea de tres en el fondo, dos laterales de mucha ida y vuelta, dos volantes de recuperación, uno de salida y dos puntas rápidas. Esa es la identidad de San Martín que asomó en Mendoza contra la Lepra, luego se afianzó en Rafaela y ahora rendirá otra prueba de eficacia en Floresta.

La lesión ligamentaria del defensor Fernando Cosciuc obligará a la titularidad de Facundo Onraita que llegó en esta ventana de incorporaciones.

El ex defensor de Bolívar tendrá estreno en la última línea como titular, manteniendo los restantes nombres.

San Martín acumula sólo una victoria en los últimos once juegos.

Juan Cozzani será el arquero, en el fondo Facundo Onraita, Francisco Alvarez y Gonzalo Prospéri; Alejandro Molina, Martín Rivero, Maximiliano González y Jonas Aguirre en la línea de volantes; Pablo Ruiz libre y de punta, Gonzalo Berterame y Matías Giménez.

Del otro lado, el Albo dirigido por Pascutti viene de empatar de visitante ante Ferro y su realidad pasa por reacomodarse y definir para qué estará en su pelea. El entrenador pondrá los mismos que igualaron en Caballito, con nombres de mucha experiencia en la categoría y un recambio generacional inevitable que lo hacen rival complicado para el que sea.

Para San Martín, este domingo tiene que terminar en positivo.

Ya demostró que tiene una línea, que intenta jugar pero no alcanza a resolver los partidos cuando debe hacerlo y eso termina pasándole la factura. All Boys no es sencillo.

Complica siempre, no perdona nada y suele llevarse mucho sin apostar demasiado. San Martín necesita volver a empezar desde lo estadístico y hoy puede ser ese día. Propuesta hay, intenciones también, sólo debe ajustar la resolución para poder recuperar el terreno perdido.

Mucha acción



Además del partido entre All Boys y San Martín, se realizarán otros 10 partidos. Los encuentros son los siguientes: Almirante Brown-Chacarita (14 horas), Almagro-Barracas (15), Defensores de Belgrano-Rafaela (15), Villa Dálmine-Brown de Adrogué (15), San Telmo-Guillermo Brown de Madryn (15), Santamarina-Independiente Rivadavia (15), Gimnasia-Alvarado (15.30), Ferro-Tristán Suárez (15.30), Temperley-Quilmes (16), Belgrano-Mitre (19.30). Mañana: Riestra-Estudiantes (BA) y Estudiantes (RIV)-Tigre; el martes: Güemes-Instituto y San Martín (T)-Atlanta.

Mientras que ayer se produjo el triunfo 2-0 de Morón sobre Gimnasia de Jujuy. Luciano Guaycochea y Luis Abascia marcaron los tantos del Gallito.