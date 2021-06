Después de la desvinculación de Paulo Ferrari, en San Martín se metieron de lleno en la sucesión sabiendo que el martes próximo ya habrá competencia para el Verdinegro cuando reciba a Gimnasia de Jujuy. El objetivo inicial de tener en menos de 48 horas al sucesor ya en San Juan parece reformulado porque las negociaciones son frenéticas pero los resultados no aparecen aún y en ese escenario, el presidente Jorge Miadosqui aseveró que aún no hay novedades. En las especulaciones, el que parece haber picado en punta es Juan Manuel Llop, recientemente desvinculado de Platense con el que ascendió a Primera División. El "Chocho" que también había logrado un ascenso con Godoy Cruz dentro de su rica trayectoria cumple con el requisito elemental de no estar hoy al frente de ningún equipo pero además es conocedor de la Primera Nacional. La propuesta de San Martín tendría que ser altamente seductora por el momento del torneo, por la chance de sumar solo algunos refuerzos -no más de 3- y por las definiciones de los contratos de varios futbolistas que tienen vinculación hasta el día 30 de junio. El nombre de Juan Manuel Llop no fue desmentido por la dirigencia y de ser solamente un rumor, fue tomando cuerpo con el correr de este día miércoles por lo que se precipitará una definición este jueves. Lo de Llop picó en punta a la hora de las especulaciones aunque el propio presidente de San Martín, Jorge Miadosqui, informó que hasta última hora del miércoles no habían novedades. La urgencia es grande porque la salida de Hugo Garelli como coordinador del Fútbol Amateur para irse a Estudiantes de San Luis dejó sin candidato para el interinato, por lo que San Martín necesita técnico definido. Llop es primera opción pero no es el único nombre en la lista de candidatos ya que Luis Tonelotto, Rubén Forestello, Fernando Quiroz y algunos más ya fueron ofrecidos a la dirigencia. San Martín sabe que no es sencillo conseguir entrenador en este momento de la temporada pero su necesidad no sabe de imposibles.