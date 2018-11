Al frente. Franco Cristaldo, que reemplazó en el segundo tiempo a Villarruel, le mete firme ante la marca de un rival. San Martín salió de la mano ganando un partido clave ante Gimnasia.

Un día redondo. Completo. Para que San Martín recupere la memoria, para que aparezca su confianza. Para volver a ser. Un miércoles clave en La Plata para el Verdinegro que tras tres caídas consecutivas, logró su primera victoria como visitante en esta temporada de la Superliga al derrotar merecidamente a Gimnasia por 2-0, saliendo de la temida tabla del descenso, con partidos pendientes. Una fecha altamente productiva que sirvió, fundamentalmente, para demostrar que este San Martín tiene respuestas, que está vivo.



La previa no era la mejor. Tres caídas en línea ante San Lorenzo, Defensa y San Martín tucumano, habían puesto en alerta máxima a todo Concepción. San Martín necesitaba ganar como fuera. No salió a buscarlo a lo loco. Empezó estudiando las intenciones de un Gimnasia que buscó presionarlo de entrada. Fueron los primeros 20" de partido los que más sufrió el equipo de San Juan. Santiago Silva llegó con lo justo y casi sorprende a Ardente rematando al palo, luego Tijanovich desviado. Pero empezó a acomodarse el mediocampo de San Martín y el trámite se emparejó. Ya no llegó tan claro Gimnasia y sobre los 22" Francisco Grahl exigió a la atajada de Alexis Arias en un tiro libre que sacó el arquero del Lobo. Se sacudió Gimnasia y a los 35" pudo haber abierto el partido cuando Tijanovic giró en el área y obligó a Ardente a una estupenda intervención para sacarla sobre el travesaño. Parecía que no quedaba tiempo para más. Pero San Martín fue por la última de ese primer tiempo y Pablo Palacios Alvarenga se bancó todo para correr, girar, ver a Gelabert solo y cederle la pelota al Pampa que definió con categoría para poner el 1-0.

El próximo partido de San Martín será el martes 27 ante Central



En el segundo tiempo, las urgencias de Gimnasia empezaron a jugar su partido. San Martín sereno, mejor parado, jugó mejor. Controló más la pelota y así fue adormeciendo la esperada reacción del Lobo. Silva probó pero se le fue desviado. Manejado por Grahl y con Mosca sintonizando la misma onda, San Martín ya se hizo dueño del trámite del juego. Gimnasia iba por ansiedad, con impotencia y dejando espacios. Eso, lo vio el Verdinegro y trató de aprovecharlo. Y a los 12" de un corner llegaría el segundo gol sanjuanino cuando Grahl cabeceó en el segundo palo y el uruguayo Mauro Guevgeozián desvió en el camino para duplicar la alegría de San Martín. Fue el momento del partido porque Gimnasia entró en confusión y el equipo del Pueblo Viejo supo cómo jugarlo. Crecieron los volantes, Palacios Alvarenga se acomodó con más espacios y no hubieron demasiados sobresaltos.



El tramo final del partido sirvió para ver la impotencia del Lobo y la saludable reacción de un San Martín que dio señales de vida en el momento que debía darlo.