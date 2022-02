En la recta final y contra el tiempo de la previa del Sportivo Peñarol para afrontar su primer desafío del 2022, el examen ante el Atlético San Martín terminó con derrota por 2-0 pero con varias conclusiones para afirmar en el cuerpo técnico de Cristian Bove. Por el lado del Verdinegro, el ensayo que sirvió para darle minutos a los futbolistas que no estuvieron contra All Boys el sábado pasado, cortó la semana previa para el choque del domingo en Santiago del Estero, sabiendo que hoy jueves en la práctica formal se terminará de definir la formación que jugará contra Atlético Güemes.

Los goles de Ignacio González y de Gastón Vega terminaron sellando un amistoso donde el mayor rodaje de San Martín fue decisivo para el resultado final, que aunque anecdótico, sirvió en los dos equipos.

Por el lado de San Martín, el técnico Villalba le dio cancha a nombres como los de Matías Escudero, Alejandro Molina, Ignacio Antoni, Ignacio González y Nicolás Franco, además ofrecerle rodaje al juvenil Gastón Vega quien fue parte de la última etapa de la temporada anterior.

Todos, le dejaron para el análisis varias aristas, demostrandole que están en condiciones de pelear una plaza titular.

Por el lado de Peñarol, el amistoso mostró a casi todas las caras nuevas de esta temporada. Desde el arco, con Leonardo Corti que volvió al Hilario Sánchez pero con otra camiseta hasta Maximiliano Ozurak, quien fue uno de los dos puntas junto a Carlos Chavez, uno de los dos sanjuaninos en la formación.

El resto, en el modelo, Bove se inclinó por las dos líneas de cuatro con Agustín Peralta y Cesar More como laterales en defensa y la zaga central de Jano Martínez con Matías Rodríguez. En el medio, los volantes externos fueron Varona y Saucedo, mientras que por el centro trabajaron Carlos Fernández y Abel Peralta. Para Peñarol, pese a la caída, este fue el ensayo oficial antes de encarar la recta final que terminará este domingo cuando viaje a la ciudad de Rafaela para enfrentar el martes 1 de marzo a Colón de Santa Fe en los 32vos. de final de la Copa Argentina, edición 2022, a partir de las 21,30.

Árbitros para la tercera fecha

Viernes: 19.10: Deportivo Morón-Defensores de Belgrano: Yamil Possi.

21.30: Estudiantes de Río Cuarto-Tristán Suárez: Adrián Franklin.

Sábado: 17: Madryn-San Martín de Tucumán: Julio Barraza.

Gimnasia de Jujuy-Brown de Puerto Madryn: Mariano González.

All Boys-Chaco For Ever: Andrés Gareano.

19.05: Nueva Chicago-Sacachispas: Rodrigo Rivero.

Domingo: 17:Maipú de Mendoza-Mitre de Santiago: César Ceballo.

Flandria-Chacarita Juniors: Jorge Broggi.

Villa Dálmine-Santamarina de Tandil: Juan Pafundi.

Gimnasia de Mendoza-San Telmo: Lucas Novelli.

Güemes de Santiago-San Martín de San Juan: Luis Lobo Medina.

Belgrano-Estudiantes de Buenos Aires: Nicolás Ramírez

Temperley-Brown de Adrogué: Emanuel Ejarque.

Lunes: 17 Deportivo Riestra-Atlanta: Fabricio Llobet.