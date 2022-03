Lo ganó en el primero, lo justificó en el complemento. Así se resume el regreso a la victoria del Atlético San Martín en este proceso de reconstrucción en plena Primera Nacional, goleando 3-0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y recuperando la sonrisa que se había desdibujado con la caída en la fecha anterior. Fue contundencia pura y lisa en el primer tiempo, mezclada con oficio, control del juego y orden en el complemento. Así el Verdinegro edificó la segunda victoria del ciclo de Antuña al frente del equipo, asegurando su presencia ya en la próxima fecha ante Flandria el próximo sábado en Buenos Aires. Pero lo trascendente fue el cómo y el porqué de esta nueva victoria de San Martín que lo reacomodó en las posiciones. Lo ganó con justicia, lo consumó con contundencia y lo conservó con oficio.

En el comienzo, la sorpresa fue la posesión de pelota de Gimnasia en los primeros 10", incluyendo ahí un gol que se comió solo Argüello debajo del arco sanjuanino cuando había quedado corto un rechazo de Avellaneda. Ese fue el aviso para que San Martín empezara a presionar, ganaran Lemos y Rivero y todo se hiciera más que parejo. Sin demasiada claridad, pero con personalidad forzó llegadas. Tuvo un claro penal no cobrado a Giménez y luego dos goles anulados a Penco por offside pero a los 42" la fortuna lo puso a ganar cuando Rizzi chocó la pelota venciendo su propio arco. Ese 1-0 abrió el partido que se venía y a los 45" San Martín lo liquidó cuando Tomás Fernández lo presionó al mismo Rizzi y le ganó para poner el 2-0.

San Martín visitará a Flandria por la fecha 9 el sábado próximo a partir de las 15.30.

En el complemento, San Martín lo dominó de punta a punta. Con más control, con más dominio y con orden fue liquidando las intenciones obligadas de un Gimnasia de Jujuy al que no se le caían demasiadas ideas. Lemos, Rivero y Ruiz monopolizaron el control, adormecieron el ritmo y llevaron el partido al terreno que el Verdinegro quería para terminar de cerrar otra victoria. Hubieron un par de llegadas a fondo que no pudieron resolver ni Penco ni Giménez, pero estaba latente la definición para San Martín. Gimnasia fue con lo que pudo y con varios cambios intentó llegar. Un tiro de media distancia de Leandro Fernández que dio en el travesaño fue lo más peligroso del Lobo jujeño. Y en el tramo final, Antuña decidió retocar el medio, darle más aire con los ingresos de Antonio y de Rodríguez Puch para terminar de liquidar a Gimnasia. Y así fue porque a los 42" Penco ganó en el segundo palo y le bajó la pelota a Augusto Aguirre para que el defensor pusiera el 3-0 definitivo en Concepción. Fue victoria y goleada para San Martín, construida con mucha entrega, sin desesperación, con la contundencia de los que empiezan a saber qué quieren y a qué juegan en una categoría que no perdona nada.

EL FUTURO DE ANTUÑA

Un ciclo partido a partido

Figura. Tomas Fernández fue uno de los puntos más altos de este San Martín que de local tiene la fórmula ganadora.



La tarde del domingo terminó con el mejor clima en Concepción pero en el aire flotaba el interropgante de la continuidad del interinato de Raúl Antuña al frente del equipo. Es que en un primer momento, se plantearon tres partidos para que los dirigiera y ya pasaron: Villa Dálmine, Almirante Brown y Gimnasia de Jujuy. Ganó dos, perdió uno. Metió 7 y le hicieron uno. Esos números no son menores pero desde la dirigencia hablaron de un ciclo partido a partido, sin plazos, por lo que la presencia del Purruco ante Flandria el próximo sábado está más que confirmada, mientras el hermetismo por las gestiones con un otro entrenador es absoluto y total. En ese escenario tras la contundente victoria sobre Gimnasia, el técnico Verdinegro remarcó las cualidades de su equipo: "Fuimos muy ordenados siempre. Nos costó el comienzo pero hubo reacción futbolística y tuvimos la capacidad para generarle a un equipo que se cerró bien. Con fortuna encontramos la apertura del marcador y luego, fuimos muy contundentes. En el segundo tiempo, creo que no pasamos más sobresaltos porque tuvimos la capacidad de controlar la pelota, el terreno y generar las ocasiones para liquidarlo. Sirve siempre ganar pero también hay que ver la forma y eso cuenta siempre. Estamos trabajando partido a partido y hay una respuesta enorme del plantel para lo que intentamos. De cara al futuro, yo sigo repitiendo que lo nuestro depende de la dirigencia".

El ciclo de Antuña no tiene plazos por ahora y eso quedó más que firme tras la nueva goleada como local. Ahora, la dirigencia tiene la última palabra pero todo apunta a una continuidad que todos quieren pero que nadie quiere confirmar.





Sanjuaninos

Ya había pasado con Villalba y en este ciclo de Antuña, la cantera Verdinegra tiene lugar. Este domingo les tocó a Brian Nellen y a Nahuel Tejada que integraron el banco de suplentes e incluso el segundo tuvo minutos en cancha reemplazando a Penco en el final del partido.