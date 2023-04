La lucha por la punta en el Oficial de la Liga Sanjuanina de Fútbol no da treguas. Completando la fecha 11, el Atlético San Martín goleó en el predio Emmanuel Mas a Atenas Pocito por 3-0 y no le pierde el paso al líder, Sportivo Desamparados, que el domingo había ganado ante Deportivo Carpintería. Víctor Lanosa, Lucas Acosta y Leandro Regalado fueron los goleadores del Verdinegro local que no parece dispuesto a entregar nada en la lucha por la cima del Torneo de Invierno. San Martín empezó sacando ventajas rápido con el gol de Lanosa y antes del final del primer tiempo, Lucas Acosta duplicó la ventaja local. En el complemento, el equipo de La Rinconada intentó la reacción, se arriesgó más pero Regalado terminó liquidando la tarde en Chimbas.

En la tabla, Desamparados manda con 26, San Martín ahora lo sigue con 25, San Lorenzo de Ullum que se volvió a prender tiene 23, más atrás vienen Villa Obrera, Colón, Trinidad, Peñarol y Rivadavia que son los que por ahora están dentro de los Cuartos de Final del primer certamen del año, buscando al campeón.