Pasó demasiada historia en esta atípica temporada para el Atlético San Martín dentro de la Primera Nacional. Es que con técnico nuevo desde el mes de marzo, recién ahora casi 8 meses después, recién se probará en cancha lo que propone el ciclo de Paulo Ferrari al frente del Verdinegro. Será a partir de las 9 en el estadio Bautista Gargantini, en el corazón del Parque mendocino, cuando se mida en el primer amistoso de esta pretemporada con Independiente Rivadavia, que tiene nuevo técnico tras la llegada de Marcelo Straccia a La Lepra. En San Martín, será ver en cancha todo un equipo nuevo porque no estarán los referentes como Luis Ardente o Marcos Gelabert quienes dejaron el club de Concepción, mientras que los que decidieron la continuidad como Francisco Mattia y Gonzalo Prósperi hoy buscan su lugar en esta renovación. Si habrá en cancha varios nombres sanjuaninos porque Nicolás Pelaitay y Matías Giménez se han consolidado como opciones principales, pero además con la desvinculación de Ian Escobar que se fue a Godoy Cruz de Mendoza, se le abrió la chance a Franco Aguirre, otro de los productos de la cantera sanjuanina que hoy son el recambio.

Ferrari fue designado en marzo y la pandemia le cortó el camino. Esperó que se resolviera medianamente la coyuntura sanitaria y el 15 de septiembre se puso al frente de San Martín. En este mes y medio de trabajo conjunto ya el plantel se terminó de armar con la llegada del delantero Ezequiel Rescaldani, además de los otros nombres que sumó. Así. hoy la estructura principal de este nuevo San Martín se basa en una columna que arranca con el arquero Juan Cozzani, ex Lanús. En el fondo, los centrales son Cristian Paz y Gastón Hernández, mientras que por los laterales aparece Alejandro Molina por la derecha y Franco Aguirre, en la izquierda. En el medio, el dibujo se sostiene con dos volantes centrales que son Nico Pelaitay y Pablo Ruiz, mientras que hoy por hoy la elección de Ferrari va con Gonzalo Berterame por la derecha y Brian Benítez por la izquierda. Arriba, Matías Giménez es fija y su compañero se está definiendo entre Lucas Campana o Rescaldani. La renovación obligada por la pandemia se parará en cancha por primera vez en el año para San Martín. Un amistoso que servirá para sacar varias conclusiones de cara al comienzo del torneo que será corto y exigente.

Protocolos para el periodismo

Dentro del nuevo escenario que instaló el coronavirus en el mundo, la Primera Nacional no es ajena y teniendo ya programado que el próximo 21 comenzará el torneo reducido que intentará cerrar esta temporada, se dio a conocer el protocolo para los medios periodísticos que lo cubrirán. En el caso de los periodistas gráficos, habrá sólo una acreditación por partido, con un máximo de 10 medios por juego, mientras que los fotógrafos tendrán acceso a la Zona 1 (campo de juego) previa presentación de test negativo rápido con no más de 72 horas de validez. Los periodistas gráficos estarán en una zona especial de las tribunas para cumplir sus labores, mientras que los radiales y televisivos no estarán en cabinas.