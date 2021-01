Este partido empezó hace una semana para San Martín. Y es que el esperado choque por la fecha 6 de la Zona A de la Reválida contra Belgrano de Córdoba, lo empezó a jugar su ahora extécnico, Caruso Lombardi, cuando insinuó favores para el Verdinegro que con su agónica victoria en Mendoza sobre Independiente, mantuvo ese puntito de ventaja que hoy es clasificación a la siguiente etapa en la pelea por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Y claro, la semana fue tomando calor hasta llegar a la renuncia de Caruso y a vestir al Celeste -que no lo necesita- como un perseguido por la AFA. Ese juego, lo abrió fuera de la cancha y hoy será el momento de terminarlo dentro del campo de juego. San Martín tiene más que claro que un buen resultado lo podría ya clasificar, considerando que ya se cortó la tabla y solo tres, junto a Barracas y el propio Belgrano, están en carrera por los dos lugares de la Zona A. El paso del equipo de Ferrari ha ido de menor a mayor. Una versión utilitaria, apoyada en la juventud de su columna vertebral con Cozzani sobresaliente en el arco, Cosciuc en el fondo, González, Berterame, Ruiz (en el medio) y Giménez en el ataque le han dado un perfil muy físico pero no exento de potencia y solidez. Con eso, edificó una campaña invicto, con dos salidas de visitante ganadas, con dos empates de local y un triunfo más. Apenas un solo gol en contra y la seguridad de convertir al menos un gol en cada partido. Esos números no son casualidad y San Martín hoy los pondrá sobre la alfombra del Hilario Sánchez para fundamentar sus razones de clasificación. En lo futbolístico y tras el triunfo en Mendoza, todo indica que Ferrari pondría los mismos once aunque la recuperación de Ezequiel Rescaldani en la ofensiva, abrió una chance de que el ex Belgrano arranque contra el Pirata.

Del otro lado, el convulsionado Belgrano de Córdoba al que flaco favor le hizo el histerismo de Caruso, llegará con lo mejor que tiene y con la necesidad de ganar para acomodarse. Lo dirigirán los ayudantes de campo del entrenador renunciante: Ivan Gabrich y Muiguel Chumba. En los nombres, Sequeira desde el mediocampo y Pablo Vegetti en el ataque parecen sostener las ilusiones de un Belgrano que llegará con toda la presión encima. Es apenas un punto el que los separa. Poco y mucho a la vez, pero hoy jugando a favor de un San Martín que quiere su lugar por mérito propio, sin que nadie le haya regalado nada. Es partido decisivo. Un choque contra un grande que tiene aspiraciones pero empezó a jugar antes un partido que hoy terminará.

La última

Quedó confirmado que el domingo 10, a las 17,10 se definirá la Zona A y San Martín visitará a Brown de Madryn en ese horario. Toda la fecha irá en simultáneo: Barracas Central-Nueva Chicago; Independiente Rivadavia Mendoza-Mitre de Santiago del Estero y Belgrano de Córdoba-Alvarado de Mar del Plata.

Rafaela va por la punta



Atlético de Rafaela, único puntero, de notable campaña basada en un llamativo poder ofensivo, visitará hoy al duro Defensores de Belgrano, que tiene como fin alcanzar el segundo puesto, en un partido por la sexta fecha de la Zona A Campeonato de la Primera Nacional. El encuentro se jugará desde las 19.10 en el estadio Juan Pascuale, en el bajo Núñez capitalino, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Adrián Franklin.

Hoy se jugarán otros 11 cotejos, y en la mayoría de ellos, ya sean por zona Campeonato o Reválida los puntos en juego serán de significativa trascendencia para lograr un pase a la final por el primer ascenso o concretar el avance a la fase del cual surgirá el otro equipo que subirá a la Liga Profesional. Los dos primeros de cada zona Campeonato jugarán la final por el primer pasaje a la Liga Profesional, los segundos de cada zona clasifican para las semifinales del segundo ascenso. Primero y segundo de cada Reválida se agregan a los 12 equipos restantes de las zonas campeonato.

Por la Zona B Campeonato, en Villa Crespo, Estudiantes de Río Cuarto visitará a Atlanta a las 17.10. Por la zona B de la Reválida, Almagro, puntero con 12 unidades, seguido por Quilmes con 10, visitará desde las 17.10 a Santamarina de Tandil. Otros cotejos de hoy: Zona A Campeonato: Temperley-Morón (21.10). Zona B Campeonato: Riestra-San Martín de Tucumán y Gimnasia de Mendoza-Villa Dálmine (17.10). Zona A Reválida: Nueva Chicago-Brown (17.10) y Alvarado-Independiente Rivadavia (18).