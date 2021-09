En una semana corta y decisiva para el futuro inmediato de San Martín en el escenario de la Primera Nacional, las novedades tienen signo positivo en Concepción de cara al partido del viernes contra Defensores de Belgrano por la fecha 24 de la Zona B. Y es que el entrenador Facundo Villalba ya podrá disponer de tres elementos clave en su esquema como el goleador Matías Giménez, el capitán Francisco Alvarez y el arquero Juan Pablo Cozzani. Los tres ya dejaron atrás su positivo de covid que los había marginado de algunos partidos y están entrenando desde la semana pasada con normalidad. Villalba decidió no incluirlos en el viaje a San Telmo del sábado pasado y hoy, en lo que va de esta semana, los tres están ya esperando la decisión del entrenador para ver si regresan a la titularidad.

Andrés Gariano será el juez del partido de este viernes a las 16 con Defensores.

Giménez dio positivo en la previa al partido contra All Boys de hace tres jornadas y tras esa confirmación, quedó aislado y por consiguiente su compañero de departamento, Francisco Alvarez considerado contacto estrecho. Ambos se perdieron All Boys, Villa Dálmine y San Telmo. En tanto que el arquero Juan Pablo Cozzani quedó afuera de los dos últimos encuentros, dándole titularidad a Leo Corti. Con este trío de regreso, el técnico sanjuanino podría regresar al esquema que más resultados le dio en su ciclo, con línea de tres, cuatro volantes, un media punta y dos delanteros. Pero todo no está tan sencillo de resolver ya que Jonás Aguirre está descartado para el partido del viernes mientras que la gran duda es Pablo Ruiz quien no jugó en San Telmo y lo esperarían para ver si está en condiciones de regresar.

Mientras, el plantel Verdinegro sigue con su agenda de trabajo de esta semana que incluye prácticas en horario matutino. La de este miércoles promete ser la decisiva para ir conformando la probable alineación ya que será día de fútbol para Villalba. Con Cozzani de regreso, su vuelta al arco es casi una obviedad mientras que Alvarez en el fondo es otro de los cambios cantados. Además, tener de regreso al goleador, Matías Giménez implica otra modificación impostergable. Así, para Villalba son días agitados para terminar de darle forma al equipo que buscará el regreso a la victoria después de la caída en San Telmo.

En la próxima fecha visita a Santamarina

La siguiente es la programación de la 25ta. fecha del torneo de la Primera Nacional, a jugarse entre miércoles 8 y lunes 13 de septiembre. No habrá actividad ni el sábado 11 ni el domingo 12, a raíz de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas Obligatorias (PASO).

Zona A: Viernes 10, a las 15: Riestra-Nueva Chicago; a las 15.30: Temperley-Mitre de Santiago del Estero; a las 16: Maipú-Estudiantes de Buenos Aires; a las 16.30: Agropecuario-Alvarado de Mar del Plata; a las 19.10 (por TV): Gimnasia-Chacarita; a las 20: Estudiantes de Río Cuarto-Atlanta y a las 21.10 (por TV): Belgrano-Almirante Brown.

Lunes 13, a las 21.10 (por TV): Quilmes-Tigre.

Zona B: Miércoles 8, a las 15: Güemes de Santiago del Estero-Brown de Puerto Madryn (en el Madre de Ciudades); a las 19.10 (por TV): Gimnasia de Jujuy-Instituto de Córdoba.

Viernes 10, a las 15: Tristán Suárez-Barracas Central, Defensores de Belgrano-Villa Dálmine y Santamarina de Tandil-San Martín de San Juan (en el estadio Municipal General San Martín); a las 15.30: Ferro-Independiente Rivadavia Mendoza y Almagro-Brown de Adrogué; a las 20.35 (por TV): Deportivo Morón-Atlético de Rafaela.

Lunes 13, a las 15.30: All Boys-San Telmo.