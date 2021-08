No hay dos, sin tres. Eso indica el refrán y a esa ambición se abraza el presente de San Martín que hoy -por la fecha 23- visitará a San Telmo desde las 15 buscando hilvanar su tercera victoria en línea tras los triunfos ante All Boys y contra Villa Dálmine. Y claro, el presente del Verdinegro invita a ilusionarse porque se sacó de encima la presión de no festejar en San Juan pero además se demostró que puede reinventarse en el modelo, en el sistema y en los nombres. Será partido clave para terminar de acomodarse en las posiciones sabiendo que luego llegará a San Juan. Defensores de Belgrano que hoy está en zona de clasificación y ahí apunta el objetivo del Verdinegro.



Con todo eso encima hoy tendrá que sacar pecho en una cancha compleja como la de San Telmo frente a un rival que está necesitado de puntos para mejorar su presente y de paso, tomarse revancha de la goleada en San Juan del 18 de abril pasado cuando San Martín lo goleó 5-0. En los nombres y en el sistema, Villalba apeló a modificaciones por los casos de Covid que tocaron al plantel y terminó encontrando un Plan B que le rindió. Esta tarde, no se apartaría de ese sistema de dos líneas de cuatro con un cambio obligado por la molestia de Jonás Aguirre, dándole titularidad de Martín Aruga por el lateral izquierdo de la defensa. El resto, en principio, se repetiría con Leo Corti en el arco; Molina, Prósperi y Onraita completando la defensa. En el medio, Rivero, González, Ruiz y Vera sería el cuarteto inicial y arriba, Berterame más Rescaldani. Sin misterios, con un esquema simple que respeta la pelota siempre, San Martín irá por tres puntos que lo terminen de reacomodar en todo sentido.



Del otro lado está el San Telmo de Pablo Frontini que viene de empatar 2-2 con Brown de Adrogué como visitante. En principio, serían los mismos nombres los que tratarán de volver al triunfo como locales. Conoce su cancha, sabe de meter presión y hoy buscará poner todo eso de su lado para cortar la marcha de San Martín. Depende de San Martín y su consistencia para darle regularidad a su propuesta. San Telmo puede convertirse en ese escalón para ir por todo lo que se planificó a principios de esta temporada y que en algún momento quedó en nada.