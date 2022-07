Equipo que gana no se toca, más si en el medio hay una goleada, con enorme rendimiento. Por eso, atendiendo a esa verdad tan vieja como el fútbol mismo, en el Atlético San Martín no se toca nada para visitar mañana al duro Instituto en Alta Córdoba. La definición de sostener los mismos titulares se terminó de confirmar este viernes en la última práctica del Verdinegro en San Juan, allí donde el entrenador Raúl Antuña ratificó los once nombres que el domingo pasado se hicieron un festival contra Sacachispas en el Pueblo Viejo. La duda estaba en el probable regreso del volante Damián Lemos al mediocampo tras haber cumplido su fecha de suspensión por las amarillas, pero el gran partido que hizo Ignacio Antonio por el centro, lo dejó adentro del equipo titular pese a que Lemos era una de las piezas clave en la campaña. Con esta decisión ya tomada, el resto se veía venir incluyendo a Ignacio Lago como uno de los atacantes tras su gran partido contra el Violeta. Así, los que quedan afuera aún evolucionando de sus problemas son Sebastián Ramírez que podría estar el sábado próximo contra Agropecuario, mientras que Dante Álvarez tiene al menos para dos partidos más sin jugar.

El probable equipo Verdinegro será con Avellaneda en el arco; Molina, Escudero, Botinelli y Dilena; Fernández, Rivero, Antonio, González; Lago y Giménez en el ataque.

Instituto buscará definir los titulares recién hoy para el encuentro del domingo en Alta Córdoba ante San Martín. Además, Lucas Bovaglio espera las evoluciones físicas de Mazzola y Parnisari. Ambos salieron por molestias durante el encuentro ante Atlanta en Villa Crespo.

En tanto, All Boys, con un invicto de 13 partidos y en la búsqueda del segundo puesto para mejorar su clasificación al Reducido, visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza, en el partido de mayor relevancia de los ocho a celebrase hoy en la continuidad de la 23ra. fecha del torneo Nacional. El encuentro se jugará en el Estadio Bautista Gargantini desde las 19.10, televisado por la señal TyC Sports y con el arbitraje de Andrés Gariano. Hoy también jugarán: Tristán Suárez-Estudiantes de Buenos Aires y Almagro-Villa Dálmine (a las 15), Deportivo Maipú-Deportivo Riestra (15.30), Agropecuario-Atlanta (18) y Deportivo Morón-Temperley (21.10, Tyc).

Intensa agenda

En 12 días el Verdinegro deberá afrontar tres encuentros. Por la fecha 24 recibirá a Agropecuario el sábado 16 desde las 15.30, mientras que el viernes 22 visitará a Tristan Suárez. El miércoles 27 recibirá a San Martín de Tucumán.

Triunfo de Belgrano

El solitario líder de la Primera Nacional, Belgrano de Córdoba, volvió a mostrar su oportunismo para sacar resultados positivos y le ganó, de visitante, en un partido parejo a Nueva Chicago por 1 a 0. Pablo Vegetti fue el autor del único gol del partido al ejecutar con éxito un penal sancionado por el árbitro Dóvalo a los 18’ de la etapa complementaria. Así el “Pirata” cordobés le sacó 11 a San Martín de Tucumán, su inmediato perseguidor.