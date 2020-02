En el fútbol los errores rara vez se perdonan. Ayer en Buenos Aires, San Martín no pudo ante Estudiantes de Caseros y terminó cayendo por 5 a 3 en un encuentro válido por la 17ma fecha de la Primera Nacional.

El Verdinegro pagó demasiado caro las equivocaciones que cometió. Si bien siempre estuvo abajo en el marcador, dio pelea siempre pero sus propias equivocaciones le dieron la chance al local para seguir poniéndose en ventaja.

En el primer tiempo, el conjunto sanjuanino sin mostrar un buen andar, le había hecho frente al local que tampoco mostró superioridad. Hasta que llegó el minuto 30 y un centro de Montoya encontró la conexión de Matías Gallegos para poner el 1 a 0. El resultado era injusto porque el encuentro era parejo, pero a los 41" Paz marcó fuerte a Gallegos y el árbitro sancionó penal que Suárez cambió por el 2-0.

En el ST, Grelak metió las variantes que le quedaban. Parecía que la respuesta llegaba porque a los 4, un centro de Bertocchi encontró a Paz para marcar el descuento. No habían pasado los festejos y Estudiantes volvió a aumentar la diferencia cuando de contragolpe, Bandiera metió el centro que Gallego, sin marca, conectó para el 3-1. Quedó mal parado San Martín y lo volvió a sufrir con un zurdazo de González Metilli. Pero el Verdinegro no se entregó y el alma de Gelabert le dio una nueva vida marcando el 4-2 y se reavivó la esperanza con el gol de Campana para el 4-3, pero el ex Estudiantes cometió un error infantil gritandole el gol a la parcialidad local. Incidentes y expulsión para él. Ahí fue cuando San Martín perdió el partido porque luego el gol de Montoya terminó cerrando un día negro para el de Concepción.

Gelabert: "Los culpables somos nosotros"



Marcos Gelabert es uno de los jugadores con más peso dentro y fuera del plantel. El volante, que incluso marcó un gol, hizo una dura autocrítica tras la derrota: "Me voy con mucha amargura y bronca. Acá los únicos responsables somos nosotros, ni el cuerpo técnico ni los dirigentes. Hay que hacer un mea culpa y hacerse responsables de lo que sucedió, no todos los equipos hacen tres goles de visitantes y nosotros los hicimos pero no nos llevamos ni un punto. Cada vez que logramos reencaminarnos nos hacen goles infantiles, es imperdonable", comentó en Radio La Voz.