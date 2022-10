Es el partido. El que define el año, el que resume la campaña. De nada servirá esa enorme fortaleza que este Atlético San Martín construyó en San Juan si hoy, afuera y bien de visitante, no asume el desafío de ganar. De nada servirá ese andar ofensivo, ese juego seductor de casi toda esta temporada si este mismo San Martín hoy no resuelve esa deuda pendiente que tiene lejos de Concepción. Es "el partido". Y todos lo saben. Por eso, a las 18, cuando visite a Chaco For Ever por la penúltima fecha de la Primera Nacional, el Verdinegro tendrá que sacar pecho para lograr lo que tanto le ha costado: ganar afuera del Hilario Sánchez. Los números lo dicen: apenas dos triunfos (Mendoza y Santiago del Estero); poco para sostener ilusiones de ascenso, pero contrapesado por el poderío como local que supo construir. Pero hoy, le sirve ganar primero en Chaco y luego, volver a ganar ante San Telmo en casa. Las caídas consecutivas, primero ante Estudiantes en Caseros, luego ante Atlanta en Concepción más la fecha libre, lo dejaron afuera por un punto del Reducido y hoy tendrá que sumar todo y esperar que Morón no haga lo mismo en los dos capítulos finales. El desafío es cantar victoria en Chaco con una formación que volverá al dibujo de los dos volantes centrales, los tres volantes ofensivos y un punta, además de la línea de cuatro. Con ese modelo, Antuña buscará una victoria que lo deje mejor parado para la última jornada.

Riestra, Morón y "Chaca" -rivales directos- juegan mañana.

En los nombres, volverán a la formación inicial del Verdinegro tres pilares como Dante Álvarez en defensa más Sebastián González y Tomás Fernández en la zona de creación, pero además el uruguayo Richard Fernández tendrá titularidad en la zaga central, mientras que Matías Giménez será el punta de San Martín. Con esos nombres, con ese modelo, el Verdinegro tendrá que demostrar que sus aspiraciones tienen sustento.

Enfrente estará el Chaco For Ever del Chango Daniel Cravero. Llegado desde el ascenso del Federal A pasado, el equipo de Resistencia hoy está en zona de Reducido con 52 puntos pero necesitará también ganarlo porque en la última jornada quedará libre con todo el riesgo que eso implica. Varios serán los cambios que pondrá en cancha Chaco. Los siete distintos, con respecto al partido ante Atlanta son: Canuto y Valdez (vuelven de cumplir sanción); Gaggi, Gómez, Lucero, Garnerone y Giménez. Mientras que no estarán desde el arranque Joaquín Mattalía, Alexis Niz, Gaspar Triverio, Diego Sánchez Paredes, Díaz, Leandro Allende (lesionado) y Claudio Vega. Además, el partido marcará la despedida del fútbol de Oscar Gómez, el histórico volante central que estará en cancha un puñado de minutos. Es el partido del año para San Martín. Mucho más que tres puntos, con la ilusión del ascenso en el medio. Ganar de visitante es el gran desafío y hoy puede ser el día de saldar esa deuda para un San Martín que hizo todo para clasificar.

Sacachispas peligra

Sacachispas perdió ante Deportivo Madryn por 2 a 0 como visitante y peligra su permanencia en la Primera Nacional, en partido de la 36ta y anteúltima fecha del torneo. Lucas González (29m. ST) y Andrés Lioi (47m. ST), ambos ingresados en la segunda parte, marcaron para que Madryn, que todavía tiene chances de clasificar al Reducido, ganara; Sacachispas sigue anteúltimo con 27 unidades y está prácticamente descendido. Almagro en tanto venció a Independiente Rivadavia por 1 a 0.

Otros resultados del sábado: Villa Dálmine 0 Brown 1 y Alvarado 1 Ferro 1.