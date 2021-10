Sin nada. Se terminó el año para este San Martín que en Jujuy y ante un Gimnasia y Esgrima limitado, perdió por 1-0 despidiendose prácticamente de las opciones de clasificación a la Copa Argentina que era tal vez el único objetivo salvable después de un año lamentable. El Verdinegro nunca pudo resolver el básico planteo del Lobo que intentó terminó siendo víctima de su propia impotencia. El único gol del partido lo marcó Facundo Suárez, a los 3" del complemento, después de una primera parte en la que San Martín intentó proponer desde su planteo ofensivo y prolijo en el trato de la pelota aunque sin la profundidad necesaria, que terminó siendo tal vez su gran deuda en este ciclo de Villalba. San Martín quedó lejos de la octava posición con apenas 9 puntos por jugar, sabiendo que los números aún le dan una pequeña esperanza pero que ya no depende de si mismo.

La primera parte fue más que floja. San Martín se acomodó para manejarle la pelota a un Gimnasia que necesitaba ganarlo. Así, entre la escasez de recursos del Lobo y los cuidados del Verdinegro, la etapa inicial fue más que un bostezo. Pocas llegadas, poco atrevimiento. Una postal de la realidad de ambos.

El próximo partido de San Martín será el sábado 30 cuando reciba a Instituto de Córdoba a las 17

En el complemento y cuando recién se terminaban de acomodar, llegó el momento para el verdugo de San Martín. Apareció Facundo Suárez y con una estupenda definición metió el 1-0 para que San Martín, poniendo el partido en el escenario que Gimnasia quería y obligandolo a San Martín a arriesgar el resto para tratar de salvar algo en este viaje a Jujuy. Pero claro, aparecieron las verdaderas limitaciones del equipo sanjuanino que intentó tener más la pelota, llevar la iniciativa y buscar opciones de gol. Nunca pudo inquietar el esquema del Lobo que se limitó a cerrarse contra su arquero Otarola para esperar la contra definitoria que nunca llegaría.

San Martín fue y fue. Sabiendo que el tiempo se le terminaba, Villalba metió mano al banco. Mandó a Vera, Franco Aguirre y Nellén tratando de renovarle potencia pero no hubo reacción. No hubo milagro, no hubo empate. Se vino el final. Gimnasia con poco se quedó con todo. San Martín, con más de lo mismo, se quedó sin nada. Como para empezar a pensar ya en el 2022, con renovación total en Concepción. Una temporada para olvidar pronto, barajar y dar de nuevo.

Arde la Zona A con todo por definirse

Quilmes cosechó este domingo un triunfo clave para aprovechar el tropiezo de Almirante Brown ayer frente a Agropecuario: superó por 3-1 como local a Nueva Chicago y se le puso a un punto en lo alto de la Zona A de la Primera Nacional.

El Cervecero empezó arriba a los cinco minutos del primer tiempo con gol de Adrián Calello y a los cinco del complemento amplió con Brandon Obregón. Alan Lorenzo descontó a los 12 y Camilo Machado puso cifras definitivas a los 38. Ahora, el equipo de Facundo Sava acumula 54 puntos, mientras que el Torito se mantiene último con 20 unidades. En la próxima fecha, Almirante y Quilmes se enfrentarán entre sí en una verdadera final y, a falta de tres jornadas, sigue sin despegarse nadie.

San Martín de Tucumán aprovechó la derrota de Almirante Brown, el líder de la Zona A de la Primera Nacional, y venció a Deportivo Maipú por 2-0, en condición de visitante, para ponerse a dos puntos de la cima con tres fechas por jugarse. Lucas Cano hizo el primero de San Martín y el triunfo se selló a los 40 del complemento, cuando tras un remate de Ballini, la pelota dio en Fernando Moreyra, defensor de Maipú, y se metió por encima del arquero Bolado para el 2-0 definitivo.