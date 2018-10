Amargura. Se venía el final y sin haber jugado bien, el punto servía en San Martín pero Defensa y Justicia quería algo más. Escaló Delgado, metió el centro y Larrondo no perdonó. Era derrota y un duro golpe para San Martín que perdió mucho más que tres puntos.



Un paso para atrás. Un retroceso desde todo punto de vista en San Martín. Una derrota que preocupa porque Defensa y Justicia terminó siendo el cruel verdugo de un San Martín sin respuestas, sin juego, sin reacción. El Halcón de Varela, con el sencillo y simple recurso de quitarle la pelota, dejó al Verdinegro sumido en un momento de incertidumbre, con todas las dudas encima, con el promedio al acecho y con un futuro inmediato que lo pone contra las cuerdas. Fue triunfo de Defensa y Justicia por 1-0 con un gol en la agonía del partido de Marcelo Larrondo. Un castigo tal vez exagerado para San Martín pero justificado en el orden y la concreta propuesta que tuvo la visita que siempre supo a qué jugaba mientras que los de Forestello nunca parecieron convencidos de su idea.





En el primer tiempo, el entusiasmo de San Martín tuvo en Marcos Gelabert a su intérprete más lúcido pero no bastó. Apenas un tiro libre de Diego Cardozo resumió todo el peso ofensivo sanjuanino frente a un Defensa que cuidó siempre la pelota, nunca la dividió y terminó adormeciendo a San Martín.





En el complemento, la esperada reacción verdinegra nunca llegó. Siguieron igual. Al mismo ritmo, sin presionar más arriba, sin ahogar a Defensa en su salida limpia. Así, y con el tiempo ahora como adversario extra, San Martín se fue perdiendo en su propia impotencia. El técnico probó con cambios. Adentró Magnin, adentro Solis. Dos cambios para sacudir a un equipo que no respondía. Ya ni Gelabert ni Villarruel podían contagiar. Era más de lo mismo. Y claro, Beccacece decidió ir a buscarlo con la potencia de Larrondo en el ataque. Parecía que San Martín encontraría algo a los ponchazos como aquella pelota que le quedó a Magnin pero no acertó en la definición. Defensa respondió con la velocidad de Aliseda que estuvo cerca de abrir el marcador pero le faltó precisión. Y claro, en el minuto final escaló Delgado por la izquierda y le sirvió el centro a Larrondo que fusiló a Ardente para soltar todos los fantasmas en Concepción. San Martín fue tarde a buscar lo que debió ser antes y casi se le dio con Solis pero no hubo suerte. Era final cantado y amargo.

CLAVES

Impotencia

La condena de San Martín estuvo en su falta de respuestas para resolver el planteo de un Defensa y Justicia que a su ritmo desnudó todas las falencias del conjunto sanjuanino.

Reacción

Sin peso ofensivo, sin volumen de juego, sin poner nunca un jugador mano a mano, San Martín se fue entregando a un dibujo de partido en el que no fue protagonista.

Definiciones

San Martín quedó preso de sus propias limitaciones y eso lo terminó condenando frente a un rival que siempre supo lo que debía hacer para ganar el partido. San Martín nunca lo supo.