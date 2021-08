Méritos en el primer tiempo, ganancia en el complemento. Así resolvió San Martín su esperado regreso a las victorias en San Juan tras vencer por 1-0 a Villa Dálmine con un gol de Gonzalo Ramírez, a los 26" del complemento. En ese resumen frío, rédito total para el Verdinegro que sumó su segundo triunfo en línea y escaló en las posiciones subiendo al puesto 11 y quedando a 7 puntos de zona de Reducido. En lo emocional, en lo visceral, San Martín por fin pudo gritar, festejar y desahogarse tras más de cuatro meses sin triunfos en casa, perdiendo terreno y dejando escapar posibilidades de estar más arriba en la Primera Nacional. Esa racha amarga se terminó con el merecido y ajustado triunfo sobre Dálmine. Edificado en el primer tiempo cuando hizo mejor las cosas y resuelto en el complemento cuando llegó menos pero convirtió lo que necesitaba. Era hora. Ese alivio limpió una mochila que ya ponía espeso el aire en Concepción.

Lo mejor de San Martín desde lo colectivo se vio en la primera parte. Le costó terminar de acomodarse pero después de esos primeros 10", se soltó y generó triangulaciones profundas, mucha movilidad y opciones. La tuvo Rivero pero cabeceó alto, luego Berterame llegó exigido y definió por arriba y a los 43", Pablo Ruiz se animó, le dio fuerte y salvó el arquero Bilbao. Así se terminaron esos primeros 45" con San Martín más claro pero sin gol.

Cerebro. Pablo Ruiz aguanta la pelota ante la marca de Agüero. El enganche de

San Martín fue clave para manejar todos los tiempos del Verdinegro.

En el complemento, Villa Dálmine fue el que se adueñó de la pelota y le generó a San Martín un par de dolores de cabeza que salvaron primero Ramírez, en la línea, y más tarde Leo Corti en gran tapada. Pero claro, la contundencia tenía que aparecer en el Verdinegro y sobre los 26" llegó el delirio. La ganó Cristian Sánchez, eligió mejor que nadie y metió la pelota al vacío para el pique profundo de Jonás Aguirre que pisando el área buscó en el punto penal a Gonzalo Ramírez para que definiera al segundo palo estirando a Bilbao. Golazo, por concepción, preparación y definición. Fue el momento de San Martín en el partido y no lo dejó pasar. Claro, se vendría luego el partido del aguante, de la necesidad de volver a ganar en San Juan como fuera. Y ahí, San Martín no se guardó nada. Lo presionó Villa Dálmine y le generó un par de sustos que se resolvieron con la solidez de Prósperi, Onraita y el ingresado Mattia.

Por la fecha 23, San Martín visitará el sábado 28 a San Telmo a partir de las 15.

Así, fue llegando el esperado final que tanto quería San Martín en ganador. Sabiendo que su necesidad de hacerse fuerte en San Juan ya era casi obligación, con el merecimiento de haber jugado un buen primer tiempo y con la solidez para sostener lo conseguido, el Verdinegro volvió a sumar de a tres en el Hilario Sánchez y no es poco. No le sobró nada pero no le faltó justicia para un equipo que tiene una propuesta ofensiva y ambiciosa. Lo necesitaba y lo edificó así: jugando en el primer tiempo y definiéndolo en el complemento.

Empató La Lepra en Mendoza

Continuando con la fecha 22 de la Zona B, en Mendoza, Independiente Rivadavia no pudo con Almagro y terminó igualando 1-1. El Tricolor ganaba con un tanto de Gonzalo Yaque pero con un gol en contra de Nicolás Romat, el equipo mendocino terminó salvando un punto. En otro de los partidos del domingo, en Rafaela, Santamarina de Tandil fue sorpresa al vencer a La Crema por 1-0 con un gol de Vila. Hoy, en tanto, en Córdoba y desde las 15,35 Instituto recibirá al Deportivo Morón para completar la programación del grupo que integra San Martín.

En tanto en la Zona A, Chacarita perdió 3-1 con San Martín de Tucumán, mientras que Deportivo Riestra derrotó por 2-0 a Mitre de Santiago del Estero como visitante. En tanto Quilmes, como local, derrotó por 1-0 al Deportivo Maipú de Mendoza. Hoy se completará la fecha 22 con Nueva Chicago-Almirante Brown. Y el martes jugarán Atlanta con Belgrano de Córdoba.