En un horario atípico, pero elegido para no coincidir con el superclásico que se disputará en Córdoba; San Martín visitará a Arsenal. El encuentro comenzará a las 13.00, será arbitrado por Julio Barraza, y podrá verse por TyC Sport play.

Ambos conjuntos tienen campañas parecidas, San Martín -que ocupa la sexta plaza de la Zona A- tiene 17 puntos, y su anfitrión uno menos (16). Los dos ganaron 4 partidos. Los sanjuaninos sacan la diferencia por haber empatado un partido más (5) y haber perdido uno menos (2). Los dos tienen 10 goles a favor y 9 en contra. Además, vienen de igualar sin goles en la fecha pasada, en calidad de local. Arsenal igualó con San Telmo, y San Martín con su homónimo tucumano.

En un torneo tan largo, y equilibrado como es el de la Primera Nacional, encontrar la regularidad, mayormente apoyada en sumar los tres puntos como local y tratar de pellizcar, al menos uno, como visitante; podría decirse que el cotejo que se disputará a la hora del almuerzo, será entre dos escuadras que buscan terminar de afirmarse para no sufrir más adelante.

También los dos pondrán en la cancha los dos equipos, casi calcados, que jugaron en la fecha anterior. En el verdinegro queda la duda si Raúl Antuña mantendrá a Franco como ariete por el centro del ataque, o si le dará la chance desde el inicio a Federico González. En la misma tesitura se encuentra Tobías Kohan, el técnico de solo 27 años, que tiene el equipo bonaerense, también con un delantero, pero externo, la duda es si mantiene como titular a Juan Krilanovich o en su lugar lo pone a Matías Benítez.

San Martín viene de dos partidos donde mereció los tres puntos, ante Chacarita de visitante y ante los tucumanos. El tema a resolver por los sanjuaninos es el de la efectividad. Genera más que sus rivales, pero le falta concretar esas opciones para lograr los resultados favorables que necesita.

> Otros partidos

Nueve partidos completarán hoy la 12da fecha. A las 11.30 Mitre (SdE) vs- Gimnasia (Mza). En el mismo horario que San Martín (13.00) jugarán San Miguel vs. Racing (Cba) y Deportivo Madryn con Chaco For Ever. A las 15.30, Chacarita - Agropecuario.