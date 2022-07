SEGUNDO. Sebastián González la midió y de aire, conectó el pase de pecho de Lago. Golazo de San Martín para empezar a liquidar a un Agropecuario que fue víctima del poderío verdinegro en San Juan.

Era recuperar la memoria, sacudirse del traspié y volver a ser. Y el Atlético San Martín supo resolver todo junto en otra tarde fulminante en el Pueblo Viejo para terminar goleando por 3-0 a Agropecuario de Carlos Casares. Fue un sábado redondito para el equipo de Concepción porque recuperó la alegría con otra muestra de su capacidad ganadora de local, con varios goles encima y con el plus de poner en cancha una propuesta que rinde, gusta e ilusiona. Matías Giménez, Sebastián González e Ignacio Lago fueron los goleadores verdinegros sobre un rival que se desmoronó demasiado rápido y que solamente aspiró a achicar espacios, defender mucho y atacar cuando podía.

San Martín más allá de los tres goles y el triunfo, volvió a ser San Martín. Con una idea en la cancha, con un esquema a respetar y con la filosofía irrenunciable de ir al frente, de buscar siempre. Eso, más allá de los tres puntos y del reacomodamiento en la tabla, es lo que saboreó el equipo de Antuña.

Apenas 5 minutos duró la propuesta inicial de Agropecuario que salió decidido a cerrarle espacios a San Martín desde la línea de volantes. No lo sirvió demasiado porque bastó que se soltara Rivero, que creciera González y que tanto Fernández como Lago empezaran a desequilibrar por los costados para empezar a poner el partido en los carriles que necesitaba San Martín. Y empezó a llegar con peligro al arco del equipo sojero. Primero Rivero, luego Giménez de cabeza. No definieron por centímetros pero a los 24" Aranda se animó, pisó el área, forzó el roce y Guzmán Pereira se lo llevó puesto. Penal y definición de Giménez para abrir el marcador y armar otro partido. Agropecuario tenía que abrirse, salir y desproteger a su arquero y San Martín lo quería así. Rivero metió un gol de taco, que fue anulado. Luego, Fernández no alcanzó a conectar. Se fue la primera parte con la sensación de que todo dependería de San Martín ante las limitaciones de un rival que vino a no perder y ya perdía.

En el complemento, Agropecuario arriesgó lo que tenía de entrada y esa apuesta fue estéril. Se le acomodó San Martín y cuando aceleró, casi lo liquida. La tuvo Lago y se le fue por encima del ángulo hasta que a los 21" el mismo Lago armó un golazo bajándole la pelota de pecho a Sebastián González para que fusilara al arquero y pusiera el 2-0.

Casi nocaut Agropecuario intentó algo más pero ya no tenía con qué. Todo era de San Martín y solamente quedaba saber cuántos más podía hacer este equipo de Antuña que nunca frena. Y a los 38" llegó la frutilla del postre cuando Lago definió en el área chica y su remate dio en Guzmán Pereira para descolocar al arquero. Liquidado todo, San Martín ya empezó a pensar en el próximo juego con varias modificaciones. Debut para Facundo Cabrera incluido, todo fue fiesta en Concepción.

Es que este San Martín volvió a ser San Martín aferrado a una identidad que ya sale de memoria. Es que ganar 9 de 10 partidos como local no es poca cosa y con esas credenciales, las ilusiones son legítimas. Pasó Agropecuario y fue víctima de las ambiciones de un San Martín que en San Juan ya es temible para el que sea.

Gimnasia golea y se mete arriba

Gimnasia y Esgrima de Mendoza derrotó de local por 3 a 0 a Mitre de Santiago del Estero, en partido de la 24ta fecha, y trepó al quinto lugar de la tabla de Primera Nacional. Los goles del equipo mendocino fueron anotados por Joan Juncos, Fernando Bersano y Germán Rivero. Gimnasia alcanzó así las 39 unidades y comparte el quinto lugar de la tabla con Estudiantes de Río Cuarto, que superó de visitante a Flandria por 1 a 0. El gol: Luis Silba, de penal. Otros resultados del sábado: Atlanta 1 - Tristán Suárez 0, Temperley 1 - Deportivo Madryn 1. La fecha se había iniciado con Dálmine 4-Chicago 3 y seguido con Riestra 1-Quilmes 1 y All Boys 3 - Ferro Carril Oeste 1.



VESTUARIO GANADOR

Antuña remarcó el compromiso

VARIANTES. Jeremías Rodríguez Puch mete el centro en uno de los ataques de San Martín.

La urgencia por borrar el mal paso (derrota 1-2) en Córdoba era grande. Este San Martín necesitaba recuperar confianza y se dio una buena dosis de autoestima goleando a Agropecuario. Un resultado disfrutado por todos en Concepción. En esa lista, el técnico Raúl Antuña fue el más analítico a la hora de evaluar la victoria: "Necesitábamos ganar pronto y bien, y se nos dio. Lo trabajaron mucho los chicos y ese compromiso no solo en el partido sino a lo largo de toda la semana es lo que nos empujó al triunfo. Hubo cambios y todos respondieron. Eso a uno lo deja tranquilo como entrenador porque todos están en la misma línea de respuesta. Queda mucho por jugar todavía pero lo importante es seguir acrecentando el poderío en San Juan y llegar a la parte final con ese sprint que nos permita pelear las cosas grandes en el cierre de la temporada. Hoy, San Martín buscó como siempre y la paciencia fue clave para poder destrabar un partido complejo como son todos en esta categoría".





Agenda verdinegra

El próximo escalón para el Atlético San Martín es Tristán Suárez al que visitará el viernes 22 desde las 19 en partido válido por la fecha 25 de la Primera Nacional. Luego, en el reencuentro con su gente en San Juan será el miércoles 27 cuando reciba en el Pueblo Viejo a San Martín de Tucumán a partir de las 15,35 con televisación por TyC Sports, quedando de lado la idea de jugar de noche con iluminación nueva que aun no estará lista.